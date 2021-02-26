Сооснователь Skillbox и бразильской школы EBAC запустил международный рекрутинговый проект

Серийный предприниматель Андрей Анищенко, сооснователь Skillbox и бразильского образовательного стартапа EBAC, который недавно привлек инвестиции от Сергея Солонина, запустил рекрутинговый проект DevJBS по международному подбору ИТ-специалистов.

Новый проект DevJBS специализируется на поиске удаленных ведущих ИТ-специалистов из России и Восточной Европы для работы в компаниях США и Великобритании. До текущего момента проект работал в бета-режиме — за это время количество трудоустроенных специалистов превысило 100 человек.

DevJBS был создан Андреем Анищенко, экс-совладельцем Skillbox и основателем бразильской онлайн-школы EBAC, которая недавно привлекла инвестиции от бывшего главы Qiwi Сергея Солонина. Вторым основателем DevJBS стал Алексей Сухоруков, сооснователь международной компании по подбору персонала AlexStaff Agency. Компания DevJBS основана на средства совладельцев с привлечением $250 тыс. инвестиций от Seed-инвестора из индустрии ИТ-аутсорсинга.

DevJBS занимается подбором топовых ИТ-специалистов в ведущие технологические и финансовые компании на западных рынках. Проект фокусируется на востребованных позициях с уровнем зарплат $50-150 тыс. в год — таких, как Data Scientist, Full Stack Developer, Data Engineer, Cloud and Devops Engineer.

DevJBS позиционируется как премиум-сервис; комиссия компании составляет 15% от годового дохода сотрудника или 1% в месяц на протяжении двух лет. В планах DevJBS за три года стать лидирующим сервисом в своей вертикали.

«Рост интереса к удаленному найму и падение спроса на дешевых разработчиков из Индии и других похожих локаций — все это сделало западные рынки перспективным направлением для российских айтишников, – сказал Андрей Анищенко, сооснователь DevJBS. – Поскольку спрос в ИТ растет намного быстрее предложения, компании находятся в постоянном поиске хороших кадров. Но найти таких кандидатов, как правило, непросто, поскольку около 50% топовых разработчиков не размещают свои резюме на рекрутинговых площадках и не видны HR-менеджерам. Естественно, что на Западе растет потребность в посредниках, которые помогают свести их с нужными специалистами. Соискателям же это дает возможность устроиться в крупную технологическую компанию с намного более высоким уровнем дохода, чем в России — к тому же, не выезжая за границу. Так что я уверен, что в дальнейшем такие услуги будут становиться все более популярными».