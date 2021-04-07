Спецпроекты

«ИКС холдинг» завершает первый этап проекта цифровой трансформации ТЭК Узбекистана

Бизнес ИТ в госсекторе

Российская многопрофильная ИТ-группа «ИКС холдинг» объявила о завершении первого этапа проекта по разработке концепции и дорожной карты цифровизации ТЭК Республики Узбекистан, старт которому был дан в Ташкенте 11 февраля 2021 г. Совместные рабочие группы, в состав которых вошли эксперты холдинга и представители Министерства энергетики Узбекистана, совершили более 200 поездок по всей территории республики и провели более 400 интервью среди сотрудников крупнейших предприятий ТЭК страны.

«Мы подготовили описание текущего состояния автоматизации и цифровизации семи крупнейших государственных компаний Узбекистана, – сказал Станислав Киселев. – Таким образом, к концу апреля на рассмотрение управляющему совету, в состав которого войдет министр энергетики Узбекистана Алишер Султанов, будет представлен отчет. Затем мы приступим ко второму этапу, во время которого будет разработана детальная дорожная карта и согласован список проектов, которые существенно повлияют на повышение эффективности предприятий, сокращение их операционных затрат, снижение себестоимости, повышение качества клиентоориентированности к конечному потребителю и заложат фундамент для дальнейшего развития двух индустрий».

Вице-президент «ИКС холдинга» отметил, что многопрофильная ИТ-группа обладает достаточной компетенцией и количеством профильных специалистов для реализации всего проекта собственными силами. «Мы точечно привлекаем индустриальных экспертов там, где это необходимо. В основном это касается международного опыта. Мы сотрудничаем с рядом крупных зарубежных компаний, что позволяет нам найти наилучшее решение, которое мы применим для компаний Республики Узбекистан, но в целом, полностью проект мы будем реализовывать собственной командой», – сказал Станислав Киселев.

Вице-президент российского ИТ-холдинга также обратил внимание на то, что во время встреч с представителями организаций ТЭК Узбекистана большой интерес к цифровизации бизнес-процессов проявляли молодые специалисты. Они хотят увидеть на своих предприятиях технологии, о которых раньше только читали. «Наша миссия – создавать рабочие места, обучать молодежь и сократить отток работников с предприятий в другие города, регионы и страны, – сказал Киселев. – Мы хотим доказать на деле, что технологии – это не замена человека, а, наоборот, удобный инструмент для повышения эффективности».

Договор на оказание услуг между «ИКС холдингом» и Министерством энергетики Республики Узбекистан был подписан 15 декабря 2020 г. в посольстве Узбекистана в Москве. Свои подписи под документом поставили глава «ИКС холдинга» Антон Черепенников и министр энергетики Узбекистана Алишер Султанов. Проект реализуется совместно с внебюджетным межотраслевым фондом энергосбережения при Министерстве энергетики Республики Узбекистан.

Другие материалы рубрики

Власти задумали в 7 раз снизить налог на прибыль продавцам собственной электроники

CNews приглашает на работу журналистов, редакторов и дизайнеров

Конференция CNews «ИКТ в финансовом секторе 2021» состоится 15 апреля

Суд арестовал имущество основателей «Техносерва» на десятки миллиардов рублей

Сбербанк и «Ростелеком» создают совместную компанию для форсированного сбора биометрии россиян

Экс-глава столичного ДИТ создал собственную венчурную компанию

MARKET.CNEWS

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Лучшие стационарные блендеры 2021 года: выбор ZOOM

Да будет свет: обзор источников бесперебойного питания Eaton 3S Gen2

Техноблог

Вторая жизнь — как еще можно использовать старый роутер

Увлажнитель, мойка и очиститель воздуха: в чем разница и что выбрать?

Показать еще

Наука

Безопасность людей под угрозой: эмпатия роботов невозможна

Дроны против голодных бабочек: высокие технологии защищают урожай

Ученые обнаружили над Землей следы космического урагана: почему это важно?

Первый космический отель: как это будет?
Показать еще
Виртуальный саммит IBM "Создайте ИТ-инфраструктуру будущего". Смотреть выступления Виртуальный саммит IBM "Создайте ИТ-инфраструктуру будущего". Смотреть выступления Открыт приём заявок на премию IT Stars имени Георгия Генса Открыт приём заявок на премию IT Stars имени Георгия Генса Можно ли обеспечить полную безопасность криптовалют Можно ли обеспечить полную безопасность криптовалют Как автоматизировать создание резервных копий Как автоматизировать создание резервных копий