Спецпроекты

«Барс груп» и ПИМУ запустили курсы для повышения ИТ-компетенций у студентов-медиков

Бизнес Кадры

«Барс груп», дочерняя компания «Национального центра информатизации» (НЦИ, входит в госкорпорацию «Ростех») совместно с Приволжским исследовательским медицинским университетом (ПИМУ) запустили курсы по обучению студентов работе в медицинских информационных системах. К моменту выпуска они будут готовы пользоваться новыми технологиями на рабочих местах. Это первые подобные курсы для студентов медицинских специальностей в регионе.

«Цифровизация в сфере здравоохранения напрямую влияет на эффективность и качество оказанной медицинской помощи. В Нижегородской области в 2021 г. планируется подключить к высокоскоростному интернету более 200 фельдшерско-акушерских пунктов. Эта работа проводится в рамках реализации национального проекта «Цифровая экономика Российской Федерации». В дальнейшем все учреждения будут включены в единый цифровой контур здравоохранения. Студенты медицинских специальностей должны быть готовы к работе в новых информационных системах», – сказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Лекции и практические занятия для студентов шестого курса педиатрического факультета ПИМУ стартовали 15 апреля 2021 г. Студентам начали объяснять стандарты обмена медицинскими данными, показали организацию автоматизированных рабочих мест на примере «Барс.здравоохранение – МИС», схему работы с электронными медицинскими картами, электронными рецептами и листами нетрудоспособности.

«Мы активно внедряем новые методики подготовки медицинских кадров, одна из которых – привлечение к обучению крупных компаний в сфере цифровизации. Знакомство студентов с работой медицинских информационных систем – важная задача: это положительно скажется на их профессиональной деятельности», – сказала Ирина Переслегина, проректор по лечебной работе ПИМУ.

Совместная организация учебного процесса стала естественным продолжением соглашения, которое университет и ИТ-компания подписали в 2019 г. для обмена экспертизой в медицинской сфере.

Приволжский исследовательский медицинский университет – один из ведущих медицинских вузов России с развитой научно-исследовательской инфраструктурой, который делает ставку на развитие цифровой медицины, нейролингвистики, биомедицины и технологий 3D-печати. В этом году Университет вошел в топ-20 вузов страны, открыл лабораторию молекулярных биотехнологий и разработал программно-аппаратный комплекс для мониторинга состояния организма человека.

«Обучение молодых докторов работе с медицинскими информационными системами позволяет повысить компетенции и конкурентоспособность врачей, что в конечном итоге скажется на качестве оказания медпомощи. Мы рады тому, что наши совместные усилия действительно помогут врачам и пациентам Нижегородской области», – отметил Михаил Кутленков, ведущий курсов, руководитель направления департамента по работе с ключевыми клиентами «Барс груп».

«Барс груп» активно участвует в цифровизации Нижегородской области: в правительстве функционирует система по управлению нацпроектами, в отрасли здравоохранения – мониторинг родовспоможения. Кроме того, «Барс груп» открыла свое представительство в регионе и является резидентом Международного ИТ-кластера Нижегородской области iCluster.

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