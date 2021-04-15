Создана компания «Суперкод»

«Ростелеком-ЦОД» стал участником ООО «Суперкод», созданного с целью формирования центра заказной разработки и сопровождения сложных информационных систем, в том числе предоставления новых сервисов для клиентов «Ростелеком ЦОД». Основная доля в компании принадлежит группе «ГС-Инвест».

Компанию возглавил Александр Моносов (руководитель компаний БФТ, входящую в группу «ГС-Инвест», специализирующуюся, в том числе, на сопровождении крупных информационных систем).

«Ростелеком ЦОД – сервисная компания, предоставляющая своим заказчикам разнообразные инфраструктурные услуги типа IaaS, SaaS, PaaS, EdgeCloud и CDN, а также услуги размещения в ЦОД. Благодаря созданию компании «Суперкод», мы получили возможность предоставить нашим клиентам доступ к услугам по разработке архитектуры и прикладного ПО информационных систем и их дальнейшему сопровождению, что должно быть востребовано в условиях повышенного спроса на скорейшую цифровую трансформацию бизнеса и методов госуправления» - сказала старший вице-президент, руководитель аппарата президента ПАО «Ростелеком» Анна Шумейко.