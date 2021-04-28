Спецпроекты

Американский фудтех стартап с российскими корнями Food Rocket привлек $2 млн инвестиций

Бизнес Инвестиции и M&A
, Текст: Владимир Бахур

Food Rocket, американский фудтех сервис с российскими корнями, объявил о привлечении $2 млн инвестиций от AltaIR Capital, Baring Vostok, клуба бизнес-ангелов AngelsDeck, ФРИИ и основателя компании Jiffy Артура Шамалова. К проекту в качестве инвестора и эдвайзера также присоединился Филипп Башьян, глава направления готовой еды «Яндекс.Лавки» и сооснователь «Яндекс.Шеф». Полученные средства компания планирует потратить на усиление своих позиций на американском рынке.

Среди основателей Food Rocket — Виталий Александров, основатель агентства CRM-маркетинга Out of Cloud, и Джеррин Джеймс, бывший СОО компании Driven Deliveries, отвечавший также за логистику и поставки в таких тек-гигантах как Facebook и Amazon. Вице-президент Food Rocket по электронной коммерции Александр Буренков, бывший директор по электронной коммерции компании «Сбер Еаптека».

Food Rocket работает по модели on demand delivery: с помощью мобильного приложения пользователи могут заказать продукты, готовую еду и товары для дома, которые курьеры сервиса доставят в течение 10-15 минут. Кроме того, умные алгоритмы на основе ИИ анализируют покупки пользователей и формируют персональные рекомендации для каждого потребителя. Дополнительно в продукте используется технология прогнозирования спроса, позволяющая оптимизировать пищевые отходы.

«Мы видим, что бизнес-модель, которую мы выбрали для Food Rocket, набирает обороты по всему миру. В США уровень конкуренции на этом рынке пока не очень высок, что дает нам возможность стать лидерами в сфере быстрой доставки продуктов и товаров для дома. Наша цель — заменить физические супермаркеты и поменять текущие привычки потребителей относительно покупки продуктов. Мы верим, что сильная команда сотрудников и инвесторов поможет нам достичь максимальных результатов», — отмечает Виталий Александров, СЕО и сооснователь компании Food Rocket.

На сегодняшний день сервис работает только в Сан-Франциско. Однако до конца текущего года компания планирует запустить 150 дарк-сторов на западном побережье США, каждый из которых будет обслуживать до 25 000 домохозяйств.

«Команда Food Rocket хорошо понимает, куда и как двигаться. У основателей есть большой опыт в продвижении продуктов и глубокое понимание рынка, а сам сервис сегодня очень востребован. У нас уже были инвестиции в этом сегменте, мы видим в нем реальные возможности для быстрого роста. Уверен, у Food Rocket есть все шансы стать успешной компанией на рынке доставки продуктов», — комментирует инвестиционный директор AltaIR Дмитрий Фирскин.

«Сейчас в мире просто бум новой бизнес-модели по быстрой доставке продуктов. В России уже выросло несколько огромных компаний, работающих в данной нише. Этот опыт активно распространяется на Европу и США. Я знаю с десяток российских команд, которые делают подобные сервисы в разных уголках мира — мы, например, занимаемся этим в Великобритании. Я верю в команду Food Rocket и вижу пользу во взаимном обмене опытом», — отмечает Артур Шамалов, основатель и СЕО компании Jiffy.

Другие материалы рубрики

Реклама впервые перестала быть для «Яндекса» главным источником денег. Теперь это «Такси»

«Закон о запрете просвещения» чиновники готовили на пиратском ПО Microsoft

Выручка облаков «Крок» выросла за год на треть

Российские регионы резко сокращают расходы на ИКТ

Неизвестные сожгли дотла роскошный «кровавый» дворец создателя PornHub

Как проверить надежность облачного провайдера: смотрим на ISO 27001, PCI DSS 3.2 и Tier

MARKET.CNEWS

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Как не умереть от голода в лесу: лучшая портативная техника для готовки

Лучшие игровые наушники до 10 000 рублей: хиты продаж

Техноблог

Как изменить Bluetooth-кодек в ОС Android?

Лучшие смартфоны с большой батареей: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Компьютерное моделирование показало, как передвигался тираннозавр

Новый этап компьютерного зрения: черная кошка в темной комнате больше не потеряется

Найден способ подпитывать гаджеты прямо от сигналов 5G: зарядки больше не нужны?

Ликбез RnD.CNews: что вам нужно знать о темной материи
Показать еще
Виртуальный саммит IBM "Создайте ИТ-инфраструктуру будущего". Смотреть выступления Виртуальный саммит IBM "Создайте ИТ-инфраструктуру будущего". Смотреть выступления Открыт приём заявок на премию IT Stars имени Георгия Генса Открыт приём заявок на премию IT Stars имени Георгия Генса Искусственный интеллект и 5G открывают новые горизонты для автоматизации Искусственный интеллект и 5G открывают новые горизонты для автоматизации CNews опубликовал четвертый ежегодный рейтинг операторов фискальных данных CNews опубликовал четвертый ежегодный рейтинг операторов фискальных данных