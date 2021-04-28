Спецпроекты

OneSpin Solution станет частью «Сименс»

Бизнес Инвестиции и M&A
, Текст: Владимир Бахур

Siemens Digital Industries Software подписало соглашение с британской компанией Azini Capital о поглощении OneSpin Solutions – ведущего поставщика программного обеспечения формальных проверок со штаб-квартирой в Мюнхене. Это сильный, динамично развивающийся бизнес, предлагающий самый широкий в отрасли портфель приложений формальных проверок для обеспечения корректной работы ИС в самых неблагоприятных условиях окружающей среды на ключевых развивающихся рынках.

«Теперь, когда у нас есть OneSpin Solutions, мы можем предложить своим заказчикам передовые отраслевые ноу-хау и продукты, а также самый обширный в отрасли портфель автоматизированных приложений формальных проверок для ключевых сценариев использования, включая доступ и охрану, безопасность, RISC-V и FPGA приложения», – говорит доктор Рави Субраманиан (Ravi Subramanian), старший вице-президент отдела верификации ИС подразделения Siemens Digital Industries Software. – Этот шаг позволит «Сименс» гарантировать заказчикам уверенность в платформе верификации (моделирование, формальный процессы, эмуляция и создание опытных образцов), а также ускорить процессы верификации, автоматизации и отладки».

Автоматизированные приложения играют все большую роль – они дополняют традиционные подходы и способствуют демократизации формальных процессов проверок за счет автоматизации и существенной оптимизации общих задач верификации. «Сименс» планирует добавить технологии OneSpin Solutions в портфель Xcelerator™ в рамках передового отраслевого пакета решений верификации ИС для автоматизации проектирования электронных устройств (EDA).

«OneSpin Solutions работали над решением сложнейших задач верификации для обеспечения целостности ИС. Уникальные технологии и сфокусированность компании способствовали нашему росту в таких сферах, как 5G, автомобилестроение, центры обработки данных, Интернет вещей, аэрокосмическая промышленность и оборона, – комментирует президент и генеральный директор OneSpin Solutions Райк Бринкманн (Raik Brinkmann). – Присоединившись к «Сименс», мы сможем ускорить темпы развития технологий и предложить наши решения более широкому кругу пользователей, а также стать ведущим официальным поставщиком решений формальной верификации на рынке».

Завершение сделки по поглощению OneSpin Solutions компанией «Сименс» ожидается во втором квартале 2021 календарного года.

Другие материалы рубрики

Реклама впервые перестала быть для «Яндекса» главным источником денег. Теперь это «Такси»

«Закон о запрете просвещения» чиновники готовили на пиратском ПО Microsoft

Выручка облаков «Крок» выросла за год на треть

Российские регионы резко сокращают расходы на ИКТ

Неизвестные сожгли дотла роскошный «кровавый» дворец создателя PornHub

Как проверить надежность облачного провайдера: смотрим на ISO 27001, PCI DSS 3.2 и Tier

MARKET.CNEWS

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Как не умереть от голода в лесу: лучшая портативная техника для готовки

Лучшие игровые наушники до 10 000 рублей: хиты продаж

Техноблог

Как изменить Bluetooth-кодек в ОС Android?

Лучшие смартфоны с большой батареей: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Компьютерное моделирование показало, как передвигался тираннозавр

Новый этап компьютерного зрения: черная кошка в темной комнате больше не потеряется

Найден способ подпитывать гаджеты прямо от сигналов 5G: зарядки больше не нужны?

Ликбез RnD.CNews: что вам нужно знать о темной материи
Показать еще
Виртуальный саммит IBM "Создайте ИТ-инфраструктуру будущего". Смотреть выступления Виртуальный саммит IBM "Создайте ИТ-инфраструктуру будущего". Смотреть выступления Открыт приём заявок на премию IT Stars имени Георгия Генса Открыт приём заявок на премию IT Stars имени Георгия Генса Искусственный интеллект и 5G открывают новые горизонты для автоматизации Искусственный интеллект и 5G открывают новые горизонты для автоматизации CNews опубликовал четвертый ежегодный рейтинг операторов фискальных данных CNews опубликовал четвертый ежегодный рейтинг операторов фискальных данных