Skolkovo Ventures запускает клуб бизнес-ангелов для инвесторов

Инвестиционная платформа фонда «Сколково» (группа «Вэб.рф») — Skolkovo Ventures — объявила о запуске бизнес-ангельского клуба для инвесторов. Клуб будет развиваться на площадке технопарка «Сколково» в партнерстве с комьюнити стартапов и инвесторов «Сколково AdVentureLand».

Skolkovo Ventures с 2019 г. разрабатывает сеть активных бизнес-ангелов и инвесторов ранней стадии, готовых инвестировать в стартапы. Сейчас в сообщество бизнес-ангелов входят более 130 инвесторов, получающих инвестиционные предложения об участии в перспективных стартапах.

При инвестировании в проекты резидентов «Сколково» у участников клуба будет возможность компенсировать до 50% вложенных средств, так как Skolkovo Ventures является сооператором программы по возмещению инвестиций бизнес-ангелов, запущенной в конце 2019 г. совместно с фондом «Сколково». За время работы программы возмещение было предоставлено более, чем 60 инвесторам, а средний чек составил 12 млн руб. инвестиций на одного бизнес-ангела и 6 млн руб. возмещения.

В рамках клуба Skolkovo Ventures планирует проводить инвесторские ужины, офлайн-встречи, а также питч-сессии Pitch&Go для перспективных стартапов и активных инвесторов ранней стадии. С 2019 г. в трех мероприятиях Pitch&Go 43 стартапа продемонстрировали свои решения более 200 инвесторам, а 6 стартапов уже привлекли инвестиции после питч-сессии. Так, например, российский разработчик SLAM-технологий Dioram привлек 35 млн руб. «ангельских» инвестиций в ходе посевного раунда.

Станислав Колесниченко, управляющий партнер Skolkovo Ventures, сказал: «Сейчас на рынке наблюдается нехватка капитала, доступного для инвестирования в проекты на предпосевной и посевной стадиях. Кроме того, со стороны посевных компаний-резидентов “Сколково” мы отмечаем высокий спрос на инвестиции с чеком, низким для классических венчурных фондов. Запуск клуба бизнес-ангелов позволит создать сообщество бизнес-ангельских инвестиций для стартапов ранней стадии и поддержать перспективные высокотехнологичные проекты».

Ренат Батыров, генеральный директор технопарка «Сколково», отметил: «Опыт “Сколково” четко показывает, что экосистемы и сообщества любую задачу выполняют быстрее и качественнее инициатив “сверху”. Поскольку мы хотим минимизировать негативные эффекты пандемийного года – а как известно в любом кризисе или ситуации неопределенности первым делом сокращаются инвестиции, – то запуск бизнес-ангельского клуба – оптимальное решение. Зачем за ручку знакомить одного ангела с одним стартапом, когда можно создать условия, в которых большое количество инвесторов познакомятся со стартапами? Больше перспективных пересечений с качественными стартапами, при меньших трудозатратах! За неполные два года работы по этим принципам наш AdVentureLand уже показал свою эффективность. Нет никаких сомнений, что в коллаборации со Skolkovo Ventures она кратно возрастет и насытит воронку качественными проектами и бизнес-ангелами».