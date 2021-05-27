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На «ТЭК-Торг» заработал сервис по обоснованию НМЦ для закупок медицинских изделий

На федеральной электронной площадке «ТЭК-Торг» начал работать сервис для обоснования начальной (максимальной) цены на закупаемые товары в соответствии с порядком, установленным приказом Минздрава России от 15 мая 2020 г. №450н. Сервис позволяет заказчикам по 44-ФЗ рассчитать НМЦ контракта при закупке медицинских изделий в автоматическом режиме, при этом расчет цены по одной позиции занимает в среднем не более 5 минут.

Приказ Министерства здравоохранения №450н определил единые правила расчета заказчиками начальной (максимальной) цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком, и начальной цены единицы товара при осуществлении закупок медицинских изделий для государственных и муниципальных нужд. Расчет в ручном режиме требует от специалиста контрактной сферы значительных временных затрат и высокой квалификации, так как при широкой номенклатуре товаров анализ проводится на большом массиве разрозненных данных. В этом случае увеличивается время на подготовку расчета, снижается качество обработки информации, возрастает риск допущения ошибки. При закупке изделий медицинского назначения цена такой ошибки может быть очень высокой.

Новый сервис, запущенный на ЭТП «ТЭК-Торг», автоматизирует процесс обоснования НМЦ для заказчиков по 44-ФЗ при закупке медицинских изделий - от анализа реестра контрактов и подбора ценовых предложений до автоматического расчёта коэффициента вариации и среднего квадратичного отклонения.

«Сервис освобождает заказчиков от необходимости использовать дополнительные сайты, справочники, калькуляторы или готовить отчеты в ручном режиме, - сказал генеральный директор «ТЭК-Торг» Дмитрий Сытин. - Сбор данных происходит непосредственно из реестра контрактов по заданным заказчиком критериям, что существенно ускоряет процедуру получения актуальной информации – в среднем расчет цены по одной позиции занимает не более 5 минут».

Решение включает в себя программный классификатор ОКПД2, что позволяет уже на этапе формирования начальной максимальной цены проверить, какими нормативно-правовыми актами следует руководствоваться заказчику в соответствии с тем или иным объектом закупки. Также с помощью сервиса можно проводить автоматический пересчет цен в различных единицах измерения, формировать расчет сразу по нескольким позициям, а также осуществлять другие действия, обеспечивающие корректный расчет.

Доступ к сервису предоставляется бесплатно заказчикам, зарегистрированным и размещающим закупки на площадке в секции «Государственные закупки».

Дмитрий Степанов

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