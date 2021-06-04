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«Т1 Cloud» подписал соглашение о сотрудничестве с Solidlab

Облачный провайдер «Т1 Cloud» и лаборатория кибербезопасности Solidlab подписали соглашение о сотрудничестве и взаимодействии.

Цель сотрудничества – создание совместной лаборатории для разработки и тестирования решений в сфере информационной безопасности, а также реализация конкурентоспособных коммерческих продуктов для обеспечения защищенности приложений в рамках жизненного цикла разработки (Secure Software Development Lifecycle).

Технологическая платформа «Т1 Cloud» станет основой для лаборатории и инфраструктурой для услуг по схеме «софт как сервис» (Software as a Service), а Solidlab предоставит комплекс специализированных программных продуктов. Решения будут предложены клиентам в формате управляемых сервисов (Managed Services) на технологической платформе «Т1 Cloud» и с сопровождением от Solidlab. Новые услуги позволят разработчикам приложений оценивать уровень защищенности на этапе их разработки и последующей эксплуатации, идентифицировать потенциальные риски и управлять ими.

«Формат получения услуг из облака позволяет снизить затраты на инфраструктуру, повысить скорость запуска или масштабирования. Еще одним важным преимуществом нашего совместного продукта для клиентов станет возможность быстро получить услуги специалистов с высокой экспертизой и редкими компетенциями. Мы должны быть уверены в качестве услуг, которые предлагаем своим клиентам, поэтому для развития долгосрочного, эффективного партнерства в сфере кибербезопасности мы выбрали компанию Solidlab», – сказал Михаил Блинов, руководитель облачного провайдера «Т1 Cloud».

«В настоящее время задача по обеспечению защищённости разрабатываемых приложений является для современных ИТ-ориентированных компаний одной из наиболее актуальных. Совместное решение с облачным провайдером «Т1 Cloud» позволит донести нашу экспертизу в этой области до максимального числа заинтересованных заказчиков, а также обеспечить сервисам высокую доступность, гибкость и экономическую эффективность, которые возможны благодаря преимуществам облачной платформы «Т1 Cloud», – отметил Вячеслав Железняков, директор по развитию Solidlab.

Дмитрий Степанов

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