CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Спецпроекты

Бизнес Кадры
|

В «Мегафоне» назначен директор по корпоративному развитию и управлению персоналом

Роман Ермоленко назначен директором по корпоративному развитию и управлению персоналом «Мегафона». Роман Ермоленко сменит на этой позиции Валентину Ватрак, которая приняла решение продолжить развитие за пределами компании. Изменения вступают в силу 11 июня.

Основными задачами Романа в новой должности станет развитие бренда «Мегафона» как привлекательного работодателя и усиление эффективного взаимодействия на всех уровнях внутри компании.

«Я благодарю Валентину за эффективную работу и вклад в цифровизацию компании. Под ее руководством в Мегафоне была выстроена уникальная внутренняя культура, благодаря чему даже в период удаленной работы каждый сотрудник чувствовал себя частью сильной команды, что помогло компании нарастить эффективность в этот период. Роман Ермоленко продолжит этот курс. Уверен, что его огромный опыт позволит усилить позиции Мегафона как одного из самых привлекательных работодателей», – сказал генеральный директор «Мегафона» Геворк Вермишян.

Роман Ермоленко в 2001 году окончил Академию Труда и Социальных отношений по специальности «Экономика и социология труда». С 2004 года работал в Альфа-Банке заместителем директора по персоналу, позже возглавлял функции по организационному развитию и подбору персонала в «Эльдорадо» и через четыре года был назначен вице-президентом по персоналу. С 2018 года занимал должность главы HR розничного бизнеса и региональной сети в банке ВТБ.

Владимир Бахур

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Intel покупает разработчика процессоров с конкурирующей архитектурой

В российском офисе Microsoft число работников сократилось в разы

Основателя НКК выпустили на свободу после года домашнего ареста

Экс-президент МТС будет присматривать за хозяевами «Билайна»

«Яндекс» нацелился купить «Азбуку вкуса»

Сооснователь «Рокетбанка» создал сервис, который работает вместо бухгалтера и секретарши

MARKET.CNEWS

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Как выбрать клавиатуру для ПК: советы ZOOM

Лучшие программы для записи видео с экрана ПК: выбор ZOOM

Лучшие системы автоматического полива для дачи: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Как гудение люминесцентных ламп заставит работать новые компьютеры

Революция в добыче металлов: «лапароскопический» метод позволяет достать руду без вреда природе

Как новый материал изменит форму самолетов-невидимок?
Показать еще