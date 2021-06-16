«Т1 консалтинг» и RRC подписали меморандум о сотрудничестве

«Т1 консалтинг» подписала меморандум о сотрудничестве с группой RRC, ИТ-дистрибутором, работающим в России и странах ближнего зарубежья в том числе. Компании объединят усилия для продвижения программных продуктов и решений «Т1 консалтинг» через партнёрскую сеть RRC на территории СНГ.

В церемонии подписания участвовали коммерческий директор компании «T1 консалтинг» Антон Спирин и директор RRC Санкт-Петербург Василий Горбенко.

«Т1 консалтинг» развивает собственную линейку продуктов для заказчиков, ориентированных на цифровую трансформацию и решение задач импортозамещения ПО, и заинтересована в более активной экспансии на рынок СНГ. В портфолио международного технологического дистрибьютора – компании RRC – решения более 100 российских и зарубежных вендоров.

«Вывод на рынок нового отечественного вендора, обладающего значительным опытом разработки программного обеспечения, сегодня особенно актуально. Уверены, программные продукты «Т1 консалтинг» будут востребованы как нашими партнерами, так и конечными заказчиками из России и СНГ. Это позволит решать самые сложные задачи в области мониторинга инфраструктуры и бизнес-процессов, противодействовать фроду, гибко управлять взаимодействием с клиентами. Кроме того, решения «Т1 консалтинг» позволят заказчикам повысить свою репутацию за счет снижения имиджевых рисков и увеличить объем операций в электронных каналах продаж», – отметил Василий Горбенко, директор офиса RRC в Санкт-Петербурге.

«Скорость высокотехнологичных преобразований крупнейших компаний в различных отраслях существенно возросла. К этому подталкивает, с одной стороны, усиление конкуренции в онлайн-каналах. С другой стороны – необходимость повысить эффективность внутреннего взаимодействия в диджитал-среде. По растущему числу крупных заказчиков мы видим, что цифровая трансформация перестала быть просто лозунгом», – сказал Кирилл Булгаков, управляющий директор «Т1 консалтинг».

«Процесс импортозамещения программных продуктов открыл для российских разработчиков окно возможностей. Нашим приоритетом стало создание собственных кросс-индустриальных программных решений. Однако мало сделать качественный сервис – его нужно предложить широкому кругу клиентов. Группа компаний RRC работает на рынке почти 30 лет. Уверен, что их богатый опыт по организации дистрибуции программного обеспечения поможет нам оперативно и эффективно вывести наши разработки на коммерческий рынок», – подчеркнул коммерческий директор «T1 Консалтинг» Антон Спирин.

«По нашим данным, сегодня только около десяти процентов крупных и средних российских компаний так или иначе внедрили «цифру» в свои бизнес-процессы. Еще около 30-40% находятся в начале пути и прорабатывают первые шаги в этом направлении. Рынок консалтинговых услуг в сфере цифровой трансформации только формируется. Поэтому могу сказать определенно: заключение данного партнерского соглашения – новая страница в бизнесе RRC. Впервые мы сможем заинтересовать наших партнеров и их заказчиков совершенно новыми проектами, реализуемыми совместно с «Т1 консалтинг», – отметил управляющий директор RRC Михаил Косилов.