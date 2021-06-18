ОМП представит на конференции ЦИПР информационный киоск на базе российского процессора «Байкал-М» и устройства на платформе «Аврора».

23-23 июня в Нижем Новгороде состоится конференция «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР), на которой эксперты Открытой мобильной платформы представят новую аппаратную платформу под управлением ОС Аврора и выступят с докладом о безопасных клиентоцентричных платформах цифровой мобильности.

ЦИПР – первая в России площадка для глобального диалога и кооперации государства и бизнеса по вопросам развития цифровой экономики, цифровой трансформации промышленности, реализации национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации», развития российского высокотехнологичного экспорта и кибербезопасности. В 2021 году планируется обсудить приоритеты, тенденции и перспективы, выявить барьеры, согласовать последовательные шаги для их преодоления и качественной реализации ключевых этапов национальных проектов. Для конструктивного диалога к обсуждению приглашены и ключевые российские компании-разработчики ПО, например Открытая мобильная платформа , чьи продукты установлены, эксплуатируются и масштабируются в значимых для экономики страны компаниях.

На стенде (№27) компании «Открытая мобильная платформа» будут демонстрироваться возможности мобильной ОС Аврора, установленной на различных аппаратных платформах, среди которых несколько новинок.

Во-первых, информационный киоск на базе российского процессора «Байкал-М» под управлением мобильной ОС «Аврора». Производится на отечественной производственной базе Итэлма/Байтерг. Использование компонентов российского производства позволяет крупным коммерческим компаниям, государственным организациям и учреждениям выполнять требования регуляторов и упрощает процесс закупки. Также отпадает необходимость использовать дополнительные средства защиты при работе с персональными данными. Это способствует снижению стоимости решения и упрощает процесс внедрения. Данная аппаратная платформа может использоваться в качестве инфоматов в МФЦ, префектурах районов и мэриях городов, в судах и медицинских учреждениях, в качестве автоматических экзаменаторов в ГИБДД, терминалов самообслуживания в службах занятости.

Во-вторых, планшет «Аквариус NS220R» под управлением российской ОС «Аврора», отличительными особенностями которого являются локализация в 2019 г. производства с получением заключения Минпромторга России о подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации. У данного планшета имеется более производительный центральный процессор, доступно до 4 Гб оперативной памяти, добавлен разъем POGOPIN.

В-татьих, Планшет Life Tab Plus под управлением мобильной ОС «Аврора» в алюминиевом корпусе и с высокопроизводительным центральный процессором.

Также можно будет самостоятельно познакомиться и «покрутить в руках» несколько моделей смартфонов, работающих под управлением «Авроры».

Кроме живой демонстрации работы мобильной ОС «Аврора» и возможностей платформы централизованного управления парком мобильных устройств, в первый день работы ЦИПР на пленарной сессии «Клиентоцентричность: новые возможности развития государства и бизнеса в условиях цифровой трансформации» (зал №2) выступит Михаил Писарев с докладом «Цифровые услуги должны быть доступны везде. Как преодолеть накладываемые ограничения и соответствовать требованиям безопасности». В своём выступлении он поднимет такие важные темы, как обеспечение цифровой мобильности в рамках перехода к клиентоцентричности, обеспечение защиты чувствительной для бизнеса информации и поделится видением компании потенциальных путей развития рынка корпоративной мобильности. В качестве примера клиентоцентричной услуги расскажет об одном из успешно реализованных проектов. В рамках участия в ЦИПР Михаил Писарев дал интервью журналистам еженедельного дайджеста конференции, в котором рассказал о развитии рынка цифровой мобильности как части цифровой экономики, об основных движущих её силах, а также о том, что является основой построения доверенной корпоративной мобильной платформы. Читать интервью.

О компании

«Открытая мобильная платформа» — дочерняя компания «Ростелеком», занимается разработкой и внедрением единственной российской мобильной операционной системы «Аврора» и платформы управления мобильными устройствами «Аврора Центр».

ОС «Аврора» и платформа «Аврора Центр» формируют доверенную и безопасную мобильную среду для корпоративных и государственных заказчиков, гарантируя защищенный доступ сотрудников из любого места, где есть интернет, к корпоративным и государственным информационным системам. Заказчик может самостоятельно централизованно управлять устройствами сотрудников и терминалами. Мобильная операционная платформа позволяет создавать гибкие отраслевые решения под требования конкретного заказчика.