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FinalPrice привлекла $1 млн от OKS Group, Sistema VC и Almaz Capital

OKS Group стала лидером инвестраунда онлайн-сервиса для организации путешествий FinalPrice, соинвесторами выступили фонды Sistema VC и Almaz Capital. Объем раунда составил $1 млн.

Средства, привлеченные в ходе инвестраунда, необходимы FinalPrice для запуска в Европе в рамках стратегического партнёрства с глобальной платежной компанией Mastercard. В июне этого года Mastercard объявила, что FinalPrice стала партнером Mastercard по новым цифровым предложениям для оптимизации бизнес-процессов малого и среднего бизнеса (МСБ). Банки-партнеры платежной системы Mastercard в странах Европы начали выпуск специальных дебетовых карт, рассчитанных на представителей МСБ. Этими картами можно будет оплачивать услуги в области тревел через FinalPrice и на них же получать кэшбеки от проживания в гостиницах, перелётов и аренды автомобилей.

От существующих тревел компаний сервис отличает бизнес-модель: FinalPrice зарабатывает на фиксированной годовой подписке, а не на комиссии с каждого путешествия. Такой подход позволяет предлагать туристические услуги по ценам от поставщиков и дополнительно возвращать путешественникам полученную комиссию в виде кэшбэка или скидок на будущие путешествия. В случае с бронированием гостиниц размер экономии для путешественников составляет от 10% до 35% от стоимости проживания. Сервис рассчитан на людей, которые путешествуют не менее 3-4 раз в год.

FinalPrice позволяет забронировать путешествие в любую точку мира. Ранее FinalPrice уже привлек финансирование от фондов Almaz Capital, Sistema VC и ряда частных инвесторов в размере $4 млн.

«Сервис FinalPrice динамично развивается и востребован у путешественников из разных стран, однако реализация европейского проекта с Mastercard на уровне мировых стандартов потребовала дополнительных средств, – говорит Пётр Кутис, основатель и СЕО FinalPrice, основатель туристического сервиса OneTwoTrip. – Понимая, что партнерство с глобальной платежной системой способно вывести проект на новый уровень, акционеры FinalPrice приняли решение провести очередной инвестиционный раунд. Участие в нем OKS Group, нового крупного инвестора, на наш взгляд, подтверждает высокий потенциал сегмента услуг для путешественников. Проекты в сфере туризма продолжают привлекать инвесторов несмотря на серьезные ограничения, с которыми отрасль столкнулась во время пандемии».

«Мы ожидаем взрывной рост спроса на туристические услуги в среднесрочной перспективе, уже сегодня можно прогнозировать уверенное восстановление турбизнеса в постпандемийный период, – говорит Марк Хэнни, управляющий партнёр OKS Group. – По оценке Morgan Stanley, в 2021 г. спрос на туруслуги достигнет 70-80% от допандемийного уровня. Ожидания рынка подтверждают такой прогноз: после резкого падения в апреле 2020 года к началу 2021 года рыночные котировки ценных бумаг сервисов Expedia и Booking.com, лидирующих на рынке онлайн-бронирования, достигли исторических максимумов. По мнению экспертов авиарынка, в 2021 году появится 90 новых авиакомпаний, которые уже к концу года смогут запустить свои авиарейсы. По принципу «готовь сани летом», ОКС инвестирует в сектор онлайн-тревел в момент, когда он только начинает выходить из депрессии, предвосхищая новый виток цикла».

Владимир Бахур

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