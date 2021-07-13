Abbyy восстановит 1,6 гектара леса вместе с корпоративными клиентами

Abbyy, разработчик решений в области интеллектуальной обработки информации и анализа бизнес-процессов, начала новый проект с One Tree Planted – благотворительной организацией, которая занимается восстановлением лесов, чтобы защищать окружающую среду, бороться с изменениями климата и сохранять разнообразие видов. Начиная с этого года Abbyy совместно с корпоративными клиентами будет сажать деревья в Европе и Азии, Северной и Южной Америке, а также Африке. С начала проекта компания высадила уже 410 деревьев в разных странах мира.

Партнерство с One Tree Planted является частью стратегии корпоративной социальной ответственности Abbyy, в рамках которой компания стремится к более бережному отношению к окружающей среде, а также помогает другим организациям трансформировать свой бизнес и постепенно отказываться от бумажных документов. В рамках проекта по восстановлению леса корпоративные клиенты Abbyy сами смогут выбрать регион и тип дерева, который посадят представители One Tree Planted, в том числе необычные и экзотические виды. Например, это могут быть саженцы бонсая, эвкалипта, гигантской секвойи, речной березы и многие другие.

«Abbyy разрабатывает интеллектуальные технологии, которые помогают компаниям эффективнее выстраивать бизнес-процессы, в том числе – более рационально расходовать ресурсы, такие как бумага и электричество. Сотрудники компании во всех 14 странах, включая Россию, участвуют в экологических инициативах, которые способствуют сохранению природы на нашей планете. Поэтому мы с радостью присоединились к проекту One Tree Planted. Мы рассчитываем, что до конца года Abbyy удастся посадить не менее двух тысяч деревьев, что соответствует 1,6 гектаров леса», – сказал Дмитрий Шушкин, генеральный директор «Abbyy Россия».

По данным отчета ООН, в 2020 г. темпы уничтожения лесов составили 10 млн гектаров в год. По итогам прошлого года One Tree Planted помогла восстановить около 30 тыс. гектаров деревьев. Помимо Abbyy, в числе партнеров организации – Facebook, HP, adidas и многие другие.