Продажи видеооборудования в розничной сети Tele2 выросли в 4 раза по итогам первого полугодия 2021 года

Tele2, российский оператор мобильной связи, зафиксировал рост спроса на видеокамеры и системы видеонаблюдения для «умного дома». В первом полугодии продажи видеооборудования в фирменной рознице Tele2 выросли в четыре раза год к году. Также растет спрос на развлекательные цифровые продукты. Продажи ТВ-приставок в январе-июне 2021 г. выросли в 8,5 раза.

В салонах связи оператора спрос на системы видеонаблюдения растет от месяца к месяцу. Особенно часто клиенты Tele2 приобретали камеры для обеспечения безопасности. Всего в январе-июне 2021 г. продажи видеооборудования увеличились в четыре раза год к году. Устройства покупают, чтобы убедиться в безопасности детей в отсутствие взрослых, а также быть спокойными за пожилых людей. Кроме этого, камеры используют для охраны помещений и офисов. Они просты в настройке и управлении, не требуют дополнительного программного обеспечения и интегрированы в систему «умный дом» от «Ростелекома».

Самой популярной моделью стала IP-камера «Ростелекома» IPC8232SWC-WE FHD, на нее приходится 90% продаж от общего числа видеокамер. Устройство подключается по Wi-Fi, записывает видео в формате Full HD, что позволяет увеличить изображение и рассмотреть мельчайшие детали. Встроенный датчик движения фиксирует внештатные ситуации и сразу отправляет push-уведомление или SMS на смартфон пользователя, а инфракрасная подсветка позволяет вести съемку в темное время суток. Комплект включает все необходимое – камеру и сервис облачного хранения видеозаписей. Установить систему видеонаблюдения не составит труда, управлять ею можно через мобильное приложение или личный веб-кабинет.

Кроме того, в рознице Tele2 клиенты компании все чаще покупают системы для IPTV Wink («Ростелеком»). Так, продажи ТВ-приставок в первом полугодии выросли в 8,5 раза год к году. Самой популярной моделью у клиентов стала приставка нового поколения Wink+ (Sercomm STB 122A Android), которая расширяет возможности обычного телевизора. Благодаря модулю Wi-Fi Wink+ обеспечивает доступ к мультимедийному контенту везде, где есть интернет. ТВ-приставка поддерживает голосовое управление – c помощью голосового ассистента «Маруся» от Mail.ru Group. Модель воспроизводит видео в форматах HD и 4K (Ultra HD). Благодаря встроенному магазину приложений, приставку можно использовать не только для просмотра телеканалов и фильмов, но и для доступа к различным сервисам: YouTube, облачным играм, аудиокнигам, караоке.

Также в топе продаж – игровые приставки и умные гаджеты: smart-часы, трекеры, портативные умные колонки.

Денис Голещихин, директор «Tele2 ретейл», сказал: «Tele2 давно вышла за рамки привычного восприятия оператора связи – в нашей розничной сети мы предлагаем клиентам IP-камеры, ТВ-приставки, умные колонки, другое цифровое оборудование для дома и офиса. Помимо этого, мы обустраиваем в фирменных магазинах зоны умных устройств. Эксперты компании показывают, как клиенты могут легко использовать smart-гаджеты для цифрового образа жизни. Динамика роста спроса на такое оборудование доказывает, что мы движемся в правильном направлении – понимаем потребности клиентов, предлагаем полезные продукты и услуги».