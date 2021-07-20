Neoflex обучит воспитанников детских домов ИТ-навыкам

Neoflex запустила образовательный проект, который поможет воспитанникам детских домов научиться программированию и получить практический опыт в одной из самых востребованных сфер деятельности.

В рамках проекта первыми прошли обучение 14 воспитанников Калязинского детского дома «Родничок» в Тверской области. Обучение велось по двум направлениям: программирование компьютерных игр с помощью языка Scratch и создание веб-сайтов. Для воспитанников также был оснащен учебный класс высокоскоростным доступом в интернет и компьютерной техникой.

Для обучения детей была приглашена профессиональная команда преподавателей специализированной ИT-школы. Каждый педагог составил для своего воспитанника индивидуальную программу обучения в зависимости от его возраста и выбранного им направления. Преподаватели также корректировали программу под особенности детей непосредственно в процессе обучения, параллельно обучая их компьютерной грамотности.

До конца года к образовательному проекту планируется подключить еще несколько детских домов в регионах, где находятся представительства Neoflex.

«Проблема профориентации воспитанников детских домов стоит очень остро. Наша инициатива направлена на помощь ребятам в получении профессии, которая даст им возможность, покидая детский дом, работать и развиваться. Очень важно поддерживать их, так как они испытывают большие сложности в поиске работы из-за отсутствия профессиональной подготовки. Мы планируем масштабировать данный проект и обучать еще больше ребят в разных регионах страны», – сказал Олег Баранов, управляющий партнер компании Neoflex.