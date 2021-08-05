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EdTech-платформа для женщин «Академия перемен» привлекла 242 млн рублей

EdTech-платформа для женщин «Академия перемен» привлекла 242 млн руб. от венчурного фонда TMT Investments, который выступил лид-инвестором, корпоративного венчурного фонда МТС, а также раннего инвестора ГК Quantum A, фонда и других инвесторов.

Суммы инвестиций TMT Investments и МТС, европейского фонда составили по 73 млн руб.

Академия перемен — это образовательная платформа в сегменте lifestyle (макияж, стиль, фейсфитнес, организация пространства), которая помогает женщинам стать счастливее, увереннее в себе и успешнее в карьере за счёт развития в сферах здоровья, красоты, стиля, психологии, поиска себя и своего дела.

Виталий Крылов, основатель и CEO «Академия перемен», сказал: «Мы рады, что к нам присоединились сильные российские и международные фонды. Я уверен, что вместе мы построим крупнейшую компанию в сфере lifestyle образования не только в России, но и во всем мире».

Платформа «Академия перемен» была основана в январе 2020 г. бывшим CEO Gett в России Виталием Крыловым, а также бывшим инвестбанкиром из Raiffeisen Bank Павлом Папиным и авторами блога @Razborki_v_mode Анастасией Ерасовой и Натальей Крыловой. По данным ЕГРЮЛ, у Виталия и Павла по 35% компании, а у Анастасии и Натальи по 15% стартапа.

На текущий момент стартап запустил 50 онлайн-курсов. В общей сложности их прошли более 650 тыс. женщин. 95% клиентов оставили положительные отзывы о спикерах и программах платформы.

Артем Инютин, сооснователь и управляющий партнер венчурного фонда TMT Investments, сказал: «Мы решили поддержать «Академию перемен» в новом раунде финансирования, так как верим в них: у проекта есть отличная команда, рынок российского онлайн-образования с ежегодным ростом более 20% и прекрасный продукт, доказавший свою востребованность. Новый раунд поможет проекту не только расширить свое присутствие на российском рынке, но и начать масштабирование на некоторые страны ЮВАО и Латинской Америки».

Ислам Мидов, руководитель венчурного фонда МТС, сказал: «EdTech-рынок в России растёт на 20%-25% в год, lifestyle-направление показывает еще более впечатляющие темпы. Академия перемен — технологичный стартап на стыке образования и развлечений с уже сформированной платёжеспособной аудиторией по всей России, использующий технологии для персонализации продаж и формирования индивидуального образовательного пути пользователей. МТС инвестирует в проект, обладающий всем необходимым для роста доли на рынке, а также представляющий ценность для клиентов экосистемы».

Привлеченные средства «Академия перемен» направит на развитие продуктовой линейки и начало международной экспансии на рынки Латинской Америки и Юго-Восточной Азии.

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