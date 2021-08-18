Аналитики IDC: Xiaomi впервые лидирует на российском рынке смартфонов

По данным International Data Corporation (IDC), Xiaomi впервые заняла лидирующую позицию на российском рынке смартфонов во втором квартале 2021 года, а доля ее брендов составила более трети всего рынка.

Согласно отчету IDC Worldwide Quarterly Mobile Phone Tracker, рост рынка смартфонов в России во втором квартале замедлился по сравнению с первым кварталом. Поставки во втором квартале составили 6,7 млн штук. В то же время объем поставок в денежном выражении достиг 2,1 млрд долларов, что на две трети больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Средняя цена продажи смартфона в России во втором квартале составила 322 доллара до налогообложения (по сравнению с 306 долларами в первом квартале и 196 долларами во втором квартале 2020 года).

Поставки кнопочных телефонов выросли на 13,4% в годовом исчислении составив 1,6 млн штук.

«Во втором квартале наблюдалось незначительное увеличение объемов по сравнению со вторым кварталом 2020 года, когда рынок достиг дна из-за ситуации с COVID-19, – сказал Саймон Бейкер, директор программы IDC в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке. – Тем не менее, объем рынка в денежном выражении вырос на две трети по сравнению с прошлым годом. Потребители демонстрируют, что готовы платить за более производительные смартфоны».

Во втором квартале Xiaomi продолжила стремительный рост и впервые стала лидером на российском рынке. Флагманский бренд Xiaomi составил 32,8% рынка, а бренд Pocophone – почти 5%.

«Xiaomi одержала явную победу в России, – сказал Бейкер. – Компания воспользовалась возможностью и отвоевала долю, ранее принадлежавшую устройствам Huawei».

Доля бывшего лидера рынка Samsung во втором квартале упала до 28,3%. Бренды китайской группы BBK, включая realme, вместе составили 8,9% рынка.

Российские потребители по-прежнему сосредоточены на устройствах среднего класса. «На рынке Android в рознице есть очень явная золотая середина – от 100 до 150 долларов до вычета налогов, – сообщил Бейкер. – Тем не менее, Apple iPhone 11, розничная цена которого в России составляет около 650 долларов, и iPhone 12 Pro и Pro Max, розничная цена которых превышает 1000 долларов, также хорошо продаются».

Доступность сервисов 5G в России остается ограниченной, но запуск серии Apple iPhone 12 в четвертом квартале 2020 года вызвал интерес к устройствам с поддержкой 5G. Во втором квартале 2021 года продажи телефонов Android с поддержкой 5G выросли на 17%. Сейчас на Android-устройства приходится 70% всего рынка в России с поддержкой 5G.