Zecurion и Iadmin заключили соглашение о партнёрстве

Zecurion, разработчик решений для корпоративной безопасности, и Iadmin, разработчик программного обеспечения для веб-фильтрации, подписали договор о технологическом сотрудничестве.

Практическая сторона партнёрства предполагает внедрение категоризатора Iadmin в продукты Zecurion — SWG, DLP, Staff Control. Интеграция позволит расширить функциональные возможности в области веб-фильтрации, подстраивая их под актуальные нужды в части классификации сайтов, построения политик доступа в интернет по категориям, фильтрации и поиску опасных ресурсов, а также мониторингу действий пользователей. В частности, Zecurion Staff Control Enterprisе обеспечивает учёт рабочего времени сотрудников, анализирует на какие сайты заходит сотрудник, чем занимается в рабочее время, сравнивает показатели персонала и выдаёт наглядные отчёты.

«Категоризатор Iadmin – одно из лучших решений своего класса на рынке и, важно, как и продукты Zecurion входит в Реестр отечественного ПО Минцифры, – сказал Александр Ковалёв, заместитель генерального директора Zecurion. – Интеграция с одним из ведущих технологических игроков позволит нам сильнее укрепить позиции на рынке безопасности периметра среднего и крупного бизнеса, где продукт Zecurion SWG используется в связке с DLP-решением всё более активно».

«Партнерство с Zecurion как с лидером на рынке DLP-систем, позволит начать работу над новыми потребностями заказчиков, адаптировать и совершенствовать наши решения, – сказал Денис Жернов, руководитель проектов Iadmin. – Категоризатор Iadmin уже зарекомендовал себя в крупных проектах, в том числе масштаба страны, как надежное и качественное средство фильтрации сайтов и его развитие – первоочередная задача для нас. К началу 2022 г. мы охватим весь мировой интернет, что позволит гарантированно обеспечить надежное качество веб-фильтрации и безопасную работу в интернете».