«Яндекс.такси» направит 20 млн руб. на обучение водителей ИТ-профессиям

«Яндекс.такси» поможет водителям получить ИТ-профессию. Для этого компания оплатит обучение — на это сервис выделил 20 млн руб. Компания рассматривает возможность расширения программы в будущем.

У водителей, которые сотрудничают с «Яндексом» больше трех лет, есть возможность бесплатно пройти обучение в сервисе онлайн-образования «Яндекс.практикум» и с нуля освоить востребованную ИТ-профессию. Стать, например, аналитиком данных, графическим дизайнером, веб-разработчиком, научиться программировать на C++, Java или Python.

Чтобы участвовать в программе, нужно до 25 сентября 2021 г. заполнить заявку на сайте и зарегистрироваться в «Яндекс.практикуме». Участвовать в отборе смогут 150 тыс. водителей по всей стране. Перед обучением нужно будет пройти тест на профориентацию, изучить вводный курс по выбранной специальности, а после — пройти тестирование на мотивацию.

В компании отметили, что обучение будет дистанционным — нужен лишь компьютер и доступ к интернету. Занятия займут около 10 часов в неделю, а в оставшееся время водители могут беспрепятственно выполнять заказы. Продолжительность курсов — от четырех до 10 месяцев.

После курса водители получат сертификат, который позволит им работать по новой специальности — в «Яндекс.практикуме» есть своя программа трудоустройства. Обучение стартует 26 октября 2021 г.

В 2020 г. в «Яндекс.такси» уже тестировали программу обучения для водителей — некоторые из них нашли работу в сфере ИТ еще на этапе защиты диплома. Позже к проекту присоединились и в «Яндекс.еде» – там дополнительное образование помогали получить партнерам-курьерам.