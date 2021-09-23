MTS StartUp Hub и Cаbra VC внедрят в России продукты зарубежных стартапов

ПАО «МТС», российская компания по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов объявляет о партнерстве центра по инновациям и инвестициям MTS StartUp Hub и Cаbra VC — венчурного фонда с фокусом на инвестициях в зарубежные компании. Сотрудничество будет направлено на поиск SaaS, Cloud и FinTech решений под задачи МТС и партнеров центра.

В рамках соглашения фонд займется подбором решений для MTS StartUp Hub, которые предлагают глобальные стартапы, и предоставит экспертизу по работе с зарубежными компаниями ранних стадий. Центр по инновациям и инвестициям МТС откроет для отобранных проектов фонда доступ к своим ресурсам и инфраструктуре для пилотирования продуктов и технологий.

Cabra VC – венчурный фонд ранних стадий с фокусом на инвестициях в зарубежные компании. Создан в 2016 г. и управляется партнерами из 500Startups, Facebook и российского телеком бизнеса. Инвесторы фонда — российские предприниматели и топ-менеджеры частных компаний. Партнеры фонда ведут деятельность в Caн-Франциско (США), Бангалоре (Индия) и в Москве (Россия).

MTS StartUp Hub – центр по инновациям и инвестициям компании МТС, состоящий из корпоративного акселератора, Центра 5G, венчурного фонда, венчурной студии и направления быстрого запуска пилотов.