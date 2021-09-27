«Тэк-торг» запустила новые электронные сервисы для оптимизации работы заказчиков по 44-ФЗ

Федеральная электронная площадка «Тэк-торг» объявила о запуске в эксплуатацию новых сервисов. Сервисы «Интеллектуальное распознавание» и «Сервис проверки закупочной документации» доступны в секции «Государственные закупки» и смогут на 20% сократить трудозатраты специалистов по госзакупкам в сфере медицины и строительства.

С августа 2021 г. для заказчиков по 44-ФЗ на федеральной электронной площадке «Тэк-торг» начали работать два новых бесплатных сервиса: «Интеллектуальное распознавание» и «Сервис проверка закупочной документации».

«Сервис проверки закупочной документации» позволяет проводить автоматическую проверку всех документов, размещенных на федеральной электронной площадке «Тэк-торг», на соответствие актуальным нормам и правилам российской системы стандартизации. Сервис распознаёт все стандарты, указанные в документации, что позволяет организатору закупки в случае ошибки оперативно, без переноса сроков закупки внести изменения в закупочную документацию. Функциональные возможности сервиса помогают заказчику избежать жалоб в ФАС России на использование в документации устаревших ГОСТов и иных стандартов.

Также доступна проверка документов до их публикации – достаточно просто загрузить документы в личном кабинете организатора закупки в разделе «Сервисы». Поддерживаются файлы объемом до 50 МБ с расширениями pdf, ppt/pptx, doc/docx, xls/xlsx, rtf, txt, ods, odt. Кроме того, сервис автоматически распаковывает архивы (7z, rar, zip) и распознает содержащиеся в них документы. Результаты проверки выводятся в таблице в виде детального отчёта с указанием статуса проверки: «не действует», «действует частично», «не найден», «действует полностью» или «заменен» – с указанием нового действующего стандарта.

Сервис «Интеллектуальное распознавание» позволяет на этапе рассмотрения заявок, поданных на участие в «медицинских» и «лекарственных» закупках, распознать в составе заявок регистрационные удостоверения, сертификаты СТ-1, лицензии, выписки из реестра лицензий.

Отчёт по результатам распознавания содержит основные реквизиты найденных документов (номер, тип документа, дата), и прямую ссылку на соответствующий реестр для проведения проверки, кроме того, система автоматически сверяет ИНН участника закупки и ИНН, указанный в соответствующем документе. Это избавляет закупщиков и членов закупочных комиссий от рутинного вычитывания документов заявок при проведении каждой процедуры, экономя трудозатраты до 20%.

«Современные электронные сервисы и интеллектуальные ИТ-решения являются одним из важнейших рабочих инструментов закупщика, – сказал генеральный директор «Тэк-торг» Дмитрий Сытин. – Проверка и анализ закупочной документации в ручном режиме – это всегда достаточно трудоемкий процесс. Новые электронные сервисы «Тэк-торг» в автоматическом режиме осуществляют проверку и распознавание документации, что существенно сокращает временные затраты, уменьшает вероятность допущения ошибок и снижает риски неисполнения договора. Мы постоянно работаем над развитием своих решений, предлагая клиентам наиболее эффективные инструменты для работы. В конце апреля мы запустили комплекс сервисов «Цифровой помощник» для заказчиков, работающих в рамках 223-ФЗ. Они позволяют автоматизировать работу закупщиков в части выполнения задач по поиску и подбору поставщиков на основе агрегированной информации из различных источников. По итогам трехмесячного тестирования мы увидели, что инструмент хорошо зарекомендовал себя, активно используется заказчиками и мы его успешно масштабировали на секцию государственных закупок. Все сервисы теперь доступны в Личном кабинете заказчика и уполномоченного органа и существенно упрощают жизнь специалистам закупочных подразделений».

В «Цифровой помощник» входят такие сервисы как подбор потенциальных поставщиков на закупку, история участия в торгах, полная проверка контрагента и получение сведений о его надежности, получение отчета о регистрации поставщика на ЭТП. Решение позволяет всем участникам закупок взаимодействовать онлайн в едином рабочем пространстве и получать данные «в один клик» в режиме 24/7 – до сих пор такая информация собиралась вручную. Решение агрегирует информацию из ЕРУЗ, ЕИС, ЭТП «Тэк-торг», внутренней BI-системы, Persis, «Контур.Фокус», Федеральной налоговой службы, РНП и из других источников.