В пандемию компании стали чаще договариваться — исследование «Актион Право»

Количество споров между компаниями по малым суммам исков сократилось. Компании стали реже спорить из-за поставок, аренды и подряда. С банками, ГУПами и МУПами стали судиться чаще. Такие выводы сделали эксперты «Актион Право» (входит в группу «Актион»), проанализировав данные сервиса «Юрист компании Контрагенты».

Сравнивали количество споров между компаниями до пандемии (с марта 2019 г. по февраль 2020 г.) и после начала (с марта 2020 г. по февраль 2021 г.).

Общее количество споров между компаниями в пандемийный год снизилось на 18%. Компании подали на 300 тыс. меньше исков (1 743 239 и 1 428 332). Больше всего сократилось (на 31,6%) количество споров до 30 тыс. руб. Там произошло самое заметное падение. Количество исков с суммами от 30 до 500 тыс. руб. сократилось примерно на 7%. Исков по крупным суммам (от 1 млн руб.) стало меньше на 5%. А вот споров из-за сумм от 500 тыс. до 1 млн руб. стало больше: исков с такими суммами подали на 7% больше после начала пандемии.

Общее количество споров по самым распространенным договорам: аренды, поставки и подряда, — сократилось во всех отраслях. Но увеличилось количество споров с банками, ГУПами и МУПами.

«Даже без статистики юристы крупных компаний еще в середине 2020 г. отмечали, что контрагенты стали чаще решать споры без суда, переговорами. К тому же весной 2020 г. из-за противопандемийных мер суды работали не все время. Напрямую это на количество исков, конечно, не повлияло, потому что иск всегда можно подать в электронной форме. Но ограничения сказались на общем настроении юристов и руководителей компаний: стремились решить спор как можно быстрее, без суда», — говорит Екатерина Громова, эксперт «Актион Право».