В Appdynamics назначен директор по маркетингу

Appdynamics (входит в Cisco) объявила о назначении Эрика Шоу на должность директора по маркетингу (CMO).

Эрик пришел в Appdynamics из компании Splunk, где он занимал должность руководителя отдела маркетинга по продуктам в области информационной безопасности. Он более 20 лет работал в таких крупнейших технологических международных компаниях, как Palo Alto Networks, Hewlett-Packard Enterprise (HPE), Good Technology (сейчас Blackberry), McAfee и Symantec. На новой позиции Эрик будет отвечать за повышение узнаваемости и спроса на платформу наблюдаемости бизнеса (Appdynamics Business Observability) среди руководителей ИТ-компаний и партнеров по сбыту. Кроме того, он ускорит реализацию новой концепции Cisco Full-Stack Observability, частью которых стала и Appdynamics.

Линда Тонг, генеральный директор Appdynamics, отметила: «83% технических специалистов считают, что за последний год их работа стала более сложной, а три четверти пытаются справиться с чрезмерным информационным шумом. Решение Appdynamics соотносит данные о производительности с показателями бизнеса, чтобы помочь ИТ-отделам решать самые большие проблемы, с которыми они сталкиваются прямо сейчас. Эрик имеет опыт реализации маркетинговых программ в области корпоративных технологий на самом высоком уровне, поэтому у него есть все возможности для того, чтобы успешно развивать Appdynamics».

«Крайне редко выпадает возможность стать участником активно развивающегося сектора рынка. Излишне говорить, что я без раздумий согласился на предложение присоединиться к компании Appdynamics. Мне уже не терпится возглавить маркетинговую команду» – сказал Эрик Шоу, директор по маркетингу компании Appdynamics.