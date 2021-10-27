AMD сообщает о финансовых результатах III квартала 2021 г.

Компания AMD (NASDAQ: AMD) объявила о том, что доход за третий квартал 2021 года составил $4,3 млрд, операционная прибыль — $948 млн, чистая прибыль составила $923 млн, а разводненная прибыль на акцию — $0,75. В пересчете на Non-GAAP* операционная прибыль составила $1,1 млрд, чистая прибыль — $893 млн, а разводненная прибыль на акцию — $0,73.

«Выручка компании выросла на 54%, а операционная прибыль удвоилась по сравнению с прошлым годом. Поставки процессоров EPYC 3-го поколения значительно увеличились в этом квартале», — сказала президент и генеральный директор AMD доктор Лиза Су.

Доход составил $4,3 млрд, увеличившись на 54% по сравнению с прошлым годом и на 12% по сравнению с предыдущим кварталом благодаря росту доходов в сегменте вычислительной техники и графики, а также в сегменте корпоративных, встраиваемых и полукастомных систем.

Валовая маржа составила 48%, увеличившись более чем на 400 базисных пунктов за год и на 80 базисных пунктов за квартал. Рост маржи в годовом и квартальном исчислении обусловили продажи процессоров EPYC™, Ryzen™ и Radeon™. Так, участилось внедрение процессоров Ryzen в пользовательские продукты увеличилось: Lenovo начала поставки бизнес-ноутбуков Thinkbook и Thinkpad E серии на базе Ryzen с Windows 11, Lenovo анонсировала Yoga Slim 7 Carbon и Yoga Slim 7 Pro на базе Ryzen, HP выпустила два устройства AiO с процессорами Ryzen, а ASUS представила Zenbook, Zenbook PRO, ProArt StudioBook и VivoBook на базе Ryzen 5000 Series.

Операционная прибыль составила $948 млн по сравнению с операционной прибылью в $449 млн год назад и $831 млн в предыдущем квартале. Чистая прибыль составила $923 млн по сравнению с $390 млн год назад и $710 млн в предыдущем квартале. Разводненная прибыль на акцию составила $0,75 по сравнению с $0,32 год назад и $0,58 в предыдущем квартале.

Денежные средства, их эквиваленты и краткосрочные инвестиции на конец квартала составляли $3,6 млрд. В течение квартала компания выкупила более 7 млн акций на сумму $750 млн.

В IV квартале 2021 г. AMD ожидает, что доход составит приблизительно $4,5 млрд, плюс-минус $100 миллионов, что примерно на 39% больше по сравнению с 2020 г. и примерно на 4% больше, чем в предыдущем квартале. Ожидается, что квартальный рост будет обусловлен увеличением доходов от серверов и полукастомных решений. AMD ожидает, что в IV квартале 2021 г. валовая маржа по Non-GAAP составит приблизительно 49,5%.