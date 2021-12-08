Поставки серверов на российский рынок выросли на 17,9% в III квартале 2021 года

По результатам исследования IDC EMEA Quarterly Server Tracker, в III квартале 2021 г. на российский рынок было поставлено 40119 серверов всех типов на общую сумму $312,85 млн. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, поставки серверов выросли на 17,9% и 0,6% соответственно в количественном и денежном выражении.

Квартальные поставки серверов стандартной х86-архитектуры заняли 99,8% в количественном выражении. В денежном выражении серверы х86 составили долю в 97,2%, что на 13% выше показателей III квартала 2020 г. Поставки RISC-систем сократились как в количественном, так и денежном выражении – на 38,6% и 82,2% соответственно по сравнению с аналогичным периодом 2020 г.

По итогам квартала тройку ведущих поставщиков серверов стандартной х86-архитектуры возглавила компания Dell Technologies – как по количеству поставленных единиц оборудования, так и по выручке. За ней следуют компании Hewlett Packard Enterprise и Lenovo по количеству поставленных единиц оборудования. Наблюдался рост в сегменте ODM-производителей.

«В III квартале рынок сохранил уверенный темп роста, набранный во II квартале. В финансовом секторе, а также сегментах электронной коммерции и поставщиков облачных услуг продолжились активные инвестиции в модернизацию и наращивание инфраструктуры», – сказал Михаил Лебедев, менеджер программы исследований рынка корпоративных систем, IDC в России и СНГ.