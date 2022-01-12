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Sitronics Group вошла в состав рабочей группы «Умный город» Минстроя России

Sitronics Group вошла в состав рабочей группы «Умный город» Минстроя России. Президент компании Николай Пожидаев принял участие в заседаниях обновленного состава группы по реализации проекта «Умный город». Компания имеет опыт в сфере проектировании и внедрении отдельных элементов «Умного города» в различных регионах и станет активным участником комитетов рабочей группы.

К работе над проектом подключились новые эксперты — представители Минстроя, Минцифры, Минздрава, Минкульта, субъектов Российской Федерации и региональных ведомств, руководители некоммерческих и общественных организаций, агентств, а также топ-менеджеры компаний, в том числе Sitronics Group.

Компания Sitronics Group разрабатывает и внедряет технологии цифровизации, способные обеспечить безопасность и оптимизацию интеллектуальных процессов. Группа компаний накопила компетенции в создании решений для «Умного города» от внедрения видеонаблюдения и аналитики на базе искусственного интеллекта до разработки интеллектуально-транспортных систем управления движением, ситуационных центров, проектирования систем «умного» городского освещения.

«Cинхронизация мероприятий по цифровизации городского хозяйства с приоритетными задачами национальных проектов и актуализация Стандарта «Умного города» — это те важные задачи, которые стоят перед обновлённым составом рабочей группы. Уверен, что опыт нашей компании в разработке и внедрении интеллектуальных решений будет полезен для дальнейшего развития этого проекта», — отметил президент Sitronics Group Николай Пожидаев.

Всего в рамках рабочей группы будет действовать 19 комитетов, посвященных различным сферам развития городов, в том числе тем, которые ранее не учитывались в Стандарте «Умного города». Комитеты будут работать по следующим направлениям: вопросы обратной связи с гражданами, ЖКХ, городская среда, строительство, энергетика, экология, социальная сфера, медицина, наука, образование, культура, предпринимательство, безопасность, молодежная политика, транспорт, спорт, геоинформационные технологии, цифровизация, межрегиональное сотрудничество.

Такой подход позволит в дальнейшем сформировать или обновить по каждому из этих направлений методологическую базу по внедрению цифровизации — это будут наборы стандартных и понятных решений, с прописанными целевыми показателями, контрольными точками и прогнозируемыми результатами. На основе понятных и четких стандартов для муниципалитетов и регионов будет прорабатываться вопрос возможности финансирования таких мероприятий. По сути, будет создан новый механизм многофункциональной экспертной оценки решений, документов и проектов, учитывающий возможности, достигаемые при синхронизации национальных проектов.

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