Искусственный интеллект будет помогать выявлять заболевания почек на ранней стадии

Международная биофармацевтическая компания «Астразенека» и резидент фонда «Сколково» компания «К-Скай» подписали меморандум о совместной реализации проекта «Совершенствование диагностики хронической болезни почек путём разработки и внедрения системы поддержки врачебных решений».

Хронические неинфекционные заболевания ежегодно уносят миллионы жизней, приводят к тяжелым осложнениям, потере трудоспособности, снижению качества жизни, инвалидизации и необходимости дорогостоящей терапии. Среди этих заболеваний важное место занимает хроническая болезнь почек (ХБП). Выявление ХБП на ранних стадиях является важной задачей и во многом зависит от настороженности и компетентности врачей общей практики, участковых терапевтов, семейных врачей, кардиологов.

Целью проекта является улучшение показателей выявляемости ХБП на ранних стадиях посредством анализа электронных медицинских карт с применением платформы искусственного интеллекта в здравоохранении Webiomed.

Платформа Webiomed анализирует данные электронной медицинской карты пациента, автоматически определяет факторы риска и предоставляет врачам действенные рекомендации. Платформа работает только с обезличенными медицинскими данными с целью прогнозирования возможного развития заболеваний и их осложнений как на персональном, так и популяционном уровнях. За два года эксплуатации системы проанализированы данные около 200 млн медицинских документов. Ежедневно сервис обрабатывает более 20 тыс. обращений.

Компании реализуют совместные проекты начиная с 2020 г. В конце прошлого года были подведены итоги совместного исследования, в ходе которого изучены распространённость, тяжесть, результаты лечения и исходы пациентов с хронической болезнью почек на основе ретроспективного анализа данных рутинной клинической практики (RWD). Результат работы был опубликован в статье «Распространенность хронической болезни почек по данным ретроспективного когортного исследования «эпидемиология ХБП»» в журнале «Нефрология и диализ».

С использованием технологий машинного обучения был проведен анализ обезличенных медицинских данных с целью выявления взаимосвязи между отдельными фактами. Были проанализированы клинические и демографические характеристики, клинические исходы и текущие схемы лечения пациентов с ХБП.

В рамках совместного проекта компании будут проводить масштабные ретроспективные исследования на основе анализа электронных медицинских карт пациентов с использованием моделей машинного обучения, валидированных на данных каждого региона.

«Наш совместный проект направлен на выявления развития опасной патологии – хронической болезни почек, которая имеет высокую смертность не только на территории РФ. Совместно с «Астразенека» мы будем применять передовые технологии, искусственный интеллект для детектирования таких пациентов с ХБП уже на ранних стадиях, что позволит вовремя скорректировать их лечение. Благодарим компанию «Астразенека» за оказанное доверие. Будем активно продолжать сотрудничество», – отметил коммерческий директор Webiomed Андрей Саликов.

«В России порядка 27 млн человек страдают хронической болезнью почек, и только 3 млн знают о своем диагнозе. Проблема недостаточной диагностированности ХБП тяжелым бременем ложится на систему здравоохранения, оборачиваясь снижением качества жизни и инвалидизацией миллионов пациентов. Для решения этой проблемы сегодня фармацевтические компании не ограничиваются разработкой и производством лекарственных препаратов, а ищут комплексные подходы к терапии и скринингу. Мы рассчитываем, что совместный проект с компанией «К-Скай» поможет российским пациентам вовремя получить диагноз и начать лечение», – сказала медицинский директор «Биофарма» компании «Астразенека» в России и Евразии Анна Бращенкова.

«Совместный проект «К-Скай» и «Астразенека» – показательный пример работы экосистемы фонда «Сколково». Такие партнерства, особенно в области внедрения технологий искусственного интеллекта и обработки больших данных, являются безусловным приоритетом для Фонда. Мы приветствуем стремление нашего резидента компании «К-Скай» к активному сотрудничеству с лидерами фармацевтического рынка и ведущими отечественными медицинскими экспертами в части решения стратегических национальных задач в сфере здравоохранения – профилактике, раннему выявлению и сокращению заболеваемости. Фонд «Сколково» надеется на успешную реализацию и тиражирование проекта», – отметила проектный менеджер кластера биомедицинских технологий фонда «Сколково» Юлия Щеглова.