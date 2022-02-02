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Admitad потратила более $30 млн на трансформацию в мультипродуктовую компанию

Admitad, работающая на стыке MarTech и AdTech, подвела итог трехлетним инвестициям в масштабный процесс трансформации. На создание, приобретение и внедрение бизнесов в новую интернациональную структуру было потрачено более $30 млн. Группа ушла от образа партнерской сети и продолжает создавать глобальную ИТ-компанию с маркетинговыми и финансовыми сервисами.

Изначально Admitad ассоциировалась у представителей бизнеса и маркетологов только с партнерской сетью и представляла из себя моно-бизнес. За 2021 г. партнеры Admitad Affiliate привлекли продаж на $7,8 млрд, в то время как общий объем покупок, привлеченных всеми бизнесами группы компаний, составил $11,6 млрд. В новую структуру Admitad на данный момент входит восемь B2B- и один B2C-бизнес, которые выросли внутри компании или были приобретены.

Системный поиск и запуск новых бизнесов вместе с трансформацией компания начала еще в 2018 г. Однако еще до этого, в 2015 г. Admitad создала сервис для управления и оптимизации бюджетов в рекламных сетях. Вместе с партнерской сетью он стал основой для будущей структуры.

«С 2018 г. мы проинвестировали более $30 млн в покупку компаний, создание представительств в странах, а также запуск и масштабирование новых бизнесов с помощью стартап-студии Admitad Projects. За это время стартап студия проверила более 300 бизнес-идей — из них 4 проекта выросли до round А с опционом на полный выкуп», — сказал Александр Бахманн, CEO и основатель Admitad.

В то же время компания активно подбирала бизнесы для слияния и поглощения из смежных рынков. Так, Admitad приобрела две технологические компании: Adgoal в 2018 г. и Tapfiliate в 2021. Это увеличило пул инструментов для партнеров и количество рекламодателей (брендов). Чтобы развивать направление SmartShopping, компания в 2021 г. также приобрела сервис CheckScan (который успешно прошел через акселератор стартап-студии). В этом же году был куплен онлайн-сервис страхования Pampadu для развития направления партнерских сервисов.

С 2015 г. Admitad инвестирует в B2C-сервисы, например, Letyshops, Litnet.

В 2021 начался процесс создания новой структуры B2B-сервисов. Они предлагают более 20 решений для привлечения клиентов, создания долгосрочных партнерских отношений, монетизации контента и аудитории, управления заработанными средствами и бюджетами в рекламных сетях, реализации SmartShopping.

Все B2B-сервисы будут объединены под единой учетной записью Admitad ID, используемой для входа в Admitad. Аналогично работает Google-аккаунт для авторизации во всех сервисах Google. Admitad ID будет обязательным и единственным способом регистрации и авторизации в системе.

Admitad Store до конца 2022 г. будет расширен и даст партнерам доступ к более чем 20 тыс. рекламодателей компании по всему миру, в том числе предложениям других партнерских сетей и прямым партнерствам с рекламодателями.

Компания Adgoal, купленная в 2018 г., будет разделена на две части — Admitad Monetize и Admitad ConvertSocial. Первая — для монетизации контентных сайтов, браузерных расширений, программных продуктов, результатов поиска. Вторая — для работы с блогерами и создателями контента.

Еще одно новое направление для Admitad — создание и развитие сервисов для управления заработанными средствами. Admitad Pay — это новый проект, который станет основой для построения глобального НеоБанка (финансовой онлайн-организации) для всех, кто зарабатывает в интернете.

Admitad продолжит инвестировать в интернациональную структуру и открытие представительств компании в других странах, интересные проекты как через стартап-студию, так и через приобретение компаний целиком. До 2025 г. компания потратит на это от $75 до $100 млн, чтобы обеспечить рост не менее чем на 50% год к году. В этом году был открыт офис в США, девятой по счету стране физического присутствия группы компаний Admitad.

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