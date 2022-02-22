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Госдума приняла в первом чтении законопроект Росреестра о переходе на использование отечественных геоинформационных технологий

Государственная Дума приняла в первом чтении разработанный Росреестром проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон "О геодезии, картографии и пространственных данных и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" и Земельный кодекс Российской Федерации».

В настоящее время поиск, сбор, хранение, обработка, предоставление и распространение пространственных данных, в том числе с использованием информационных систем, регулируется Федеральным законом от 30 декабря 2015 г. №431-ФЗ «О геодезии, картографии и пространственных данных и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Инициированный Росреестром законопроект разработан на основании распоряжения Президента России от 18 мая 2017 г. №163-рп и дополнительно регулирует вопросы, связанные с использованием геоинформационных технологий.

Основной целью законопроекта является обеспечение перехода в России на использование отечественных геоинформационных технологий. Также законопроектом предлагается усовершенствовать отдельные аспекты деятельности в сфере геодезии и картографии для повышения эффективности оборота пространственных данных.

«В настоящее время большинство федеральных и региональных органов исполнительной власти ежедневно используют в своей деятельности геоинформационные системы и технологии. К примеру, на региональных геопорталах отображаются сведения о транспортном обслуживании населения, о социальных объектах, о туристических маршрутах и т.д. При этом единые требования к использованию таких технологий отсутствуют», – отметил статс-секретарь – заместитель руководителя Росреестра Алексей Бутовецкий.

Законопроектом предлагается определить федеральный орган исполнительной власти, который будет осуществлять регулирование в области геоинформационных технологий. Кроме того, уполномоченный орган должен будет разработать единые требования к программным средствам геоинформационных систем, которые используются в органах государственной власти и местного самоуправления.

Такой уполномоченный орган должно определить Правительство России.

Положения, предусмотренные законопроектом, будут способствовать вовлечению в экономический оборот пространственных данных, создаваемых всеми субъектами геодезической и картографической деятельности.

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