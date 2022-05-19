Определены первые получатели грантов на тестирование инноваций

В столице определили первых получателей грантов на тестирование инноваций. Поддержку получат восемь разработчиков, которые представили свои решения в таких сферах, как образование, здравоохранение и реабилитация. Об этом CNews сообщили представители Агентства инноваций Москвы.

«С момента начала кампании уже одобрено восемь заявок на общую сумму свыше 8,8 млн руб. 50% от суммы гранта участники получат еще до начала испытаний, а оставшуюся часть — после их полного завершения. Среди первых получателей грантов на тестирование инноваций — разработчики мобильной системы первичного медосмотра, электронных дисплеев для информирования школьников, обучающего роботизированного комплекса и других. Если испытания пройдут успешно, эти технологии могут быть рекомендованы к внедрению в повседневную работу медицинских и образовательных учреждений города», — отметил руководитель столичного Департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

Прием заявок на эту программу поддержки начался 11 апреля 2022 г. Ее участники могут получить средства на проведение пилотных испытаний инновационных решений на объектах городской инфраструктуры. Размер грантов — до 2 млн руб. на каждое тестирование.

Один из первых грантов в размере 920 тыс. руб. город выделил на тестирование автоматизированной мобильной системы первичного медицинского осмотра TouchMed в центре реабилитации инвалидов «Красная Пахра». Решение позволяет разгрузить медицинский персонал, сэкономить время на проведение процедуры первичного осмотра и увеличить количество обслуживаемых пациентов. Благодаря мобильному аппарату процесс медицинского осмотра становится полностью автоматизирован. Пациент проходит его самостоятельно, следуя подсказкам на экране, а медицинский работник дистанционно отслеживает показатели и состояние человека, после чего принимает решение о дальнейшем лечении. Результаты диагностики можно распечатать с электронной подписью врача или сохранить в электронном журнале медицинского осмотра.

Грант в 500 тыс. руб. одобрили компании, которая помогает создавать эффективную информационно-образовательную среду в школах, повышая их привлекательность и высокотехнологичность за счет передовых инновационных решений.

Система «Школьный информатор» тестируется в реабилитационной школе-интернате № 32 Департамента труда и социальной защиты населения и позволяет быстро создавать и редактировать информацию на размещенных в образовательном учреждении электронных дисплеях. Она интегрируется с сайтом и сообществом школы, а также позволяет выводить на все имеющиеся в учебных корпусах телевизоры и сенсорные киоски расписание каждого класса, актуальные объявления о замене учителей, обучающие ролики и викторины. Управлять информацией и редактировать контент можно в личном кабинете сотрудника школы через обычный браузер.

Еще одним решением в области образования, чье испытание будет компенсировано компании-разработчику, стал обучающий роботизированный комплекс e.DO. В настоящее время в рамках программы пилотного тестирования он помогает ребятам из реабилитационной школы-интерната № 32 обучаться основам языка программирования робота, знакомиться с его устройством и учиться им управлять. Полученные навыки помогут детям в освоении промышленной робототехники, технологий индустрии 4.0 и социальной реабилитации. Комплекс состоит из образовательной цифровой платформы для онлайн-обучения, робота-манипулятора, способного выполнять функциональные задачи при помощи различных рабочих инструментов, а также специально разработанной программы в виде виртуального робота-симулятора, позволяющего отрабатывать технические навыки перед допуском к физическому роботу. Для компенсации расходов на тестирование компании одобрено 460 тыс. руб.

Получить грант на проведение пилотного тестирования на городской площадке могут московские технологические компании или стартапы, разрабатывающие либо выпускающие новые продукты, технологии или программное обеспечение. С его помощью можно компенсировать затраты на монтаж, пусконаладку и демонтаж оборудования, расходные материалы, выплату заработной платы. Прием заявок на этот вид поддержки продлится до 10 июня 2022 г.

Программа пилотного тестирования инновационных решений реализуется в Москве с 2019 г. Она позволяет компаниям проводить испытания новых технологий и продуктов в реальных условиях. В результате разработчики могут получить обратную связь от пользователей и оценить рыночный потенциал своего продукта.

Оператор программы — Агентство инноваций Москвы, подведомственное столичному Департаменту предпринимательства и инновационного развития. Агентство объединяет город и бизнес, а также технологические компании для совместного решения задач по созданию, тестированию и внедрению инновационных решений в столице.