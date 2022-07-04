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«Ростелеком» и НМГ объединяют онлайн-кинотеатры

«Ростелеком» и «Национальная медиа группа» заключили соглашение о намерениях по объединению видеосервисов Wink и more.tv в рамках совместного предприятия, в котором «Ростелеком» получит 70%, а НМГ — 30% уставного капитала. Объединенный бизнес будет работать под брендом Wink. Создание единой бизнес-структуры нацелено на укрепление позиций обеих сторон на российском рынке производства и дистрибуции контента.

В настоящий момент планируется проведение оценок объединяемых бизнесов и других необходимых корпоративных процедур, по итогам которых стороны финализируют параметры сделки и подпишут юридически обязывающие документы.

Для решения операционных вопросов будет создан интеграционный комитет, в который войдут представители обеих сторон. Он определит принципы формирования, бизнес-структуру и систему управления совместного предприятия. Планируется поэтапное объединение сервисов, контентных библиотек и клиентских баз, а также создание единого центра компетенций по продюсированию и производству оригинального контента. Интеграционные процедуры должны завершиться до конца 2022 г.

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