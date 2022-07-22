Российская образовательная платформа Robbo LMS получит господдержку для оснащения инженерных классов школ

Российская образовательная платформа Robbo LMS (Learning Management System) с модулем виртуальной симуляции Robbo VR получила одобрение Президента России Владимира Путина. Об этом CNews сообщил представитель компании «Роббо».

Проект реализован компанией «Роббо», производителем образовательной робототехники и франчайзером международной сети детских технических кружков «Роббо клуб», и компанией Varwin с использованием средств гранта Российского фонда развития информационных технологий (РФРИТ).

«Мы мечтаем оснастить все школы России «Роббо классами» на открытых технологиях, хотим модернизировать образование современными технологиями во всех регионах России», – сказал основатель и продюсер «Роббо» Павел Фролов. Он отметил, что система обучения «Роббо» уже проверена на практике в России и ещё 27 странах мира, на ней обучается порядка 100 тыс. школьников. Образовательной платформой заинтересовались Китай, Белоруссия, Финляндия, Япония, Таиланд и Южная Корея. В планах компании – поставить учебные классы в российские культурные центры и школы за рубежом по линии «Россотрудничества» и МИДа.

В рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт» компания планирует оснастить «Роббо классами» минимум 10% школ всего мира, однако сталкивается с жесткой конкуренцией. «Одни страны дарят свою робототехнику во все школы других стран, а другие страны берут на модернизацию образования крупные кредиты на уровне правительства. У нас таких ресурсов нет», – отметил Фролов.

Владимир Путин пообещал поддержку перспективному проекту, подчеркнув, что в российских школах должны открываться инженерные классы, оснащенные современными технологиями и попросил председателя государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» Игоря Шувалова проработать масштабирование «Роббо» на зарубежные рынки.

Платформа Robbo LMS запущена в 2021 г. для проведения удаленных занятий по программированию, робототехнике и 3D-моделированию в кружках сети «Роббо клуб» на базе LMS-платформы, уже зарекомендовавшей себя в обучении студентов крупнейших вузов России. В 2022 г. платформа была дополнена модулем виртуальной симуляции Robbo VR, который позволяет моделировать и программировать прототипы роботов в виртуальном пространстве.

Решение состоит из пяти компонентов: визуальный редактор логики взаимодействия объектов виртуальной реальности; сервис компиляции логики взаимодействия объектов; исполняемая среда в виртуальной реальности с возможностью динамической подгрузки предкомпилированных объектов; приложение для хранения миров/сцен и объектов в среде виртуальной реальности; система личных кабинетов пользователей.

«Компания «Роббо» получила грант РФРИТ, внедрила доработанное ИТ-решение и успешно его реализовала. Этот кейс – перспективная конкурентоспособная российская разработка. Теперь, благодаря такой высокой оценке и поддержке главы государства, проект можно очень эффективно масштабировать на зарубежные рынки», – сказал генеральный директор РФРИТ Александр Павлов.

Разработчики и методический отдел компании «Роббо» адаптировали платформу к задачам детского технического образования – помимо основных компонентов LMS, таких как видеоуроки, «виртуальные доски» и групповые чаты, появилось ноу-хау компании – Рабочая тетрадь с техническими заданиями для изучения основ программирования. Система также включает в себя двухмерный симулятор собственной разработки «Роббо», предназначенный для обучения детей классическому программированию роботов с использованием визуального языка Scratch. Доступно программирование Minecraft, Python, 3D-моделирование через Tinkercad и Freecad, схемотехника через симулятор в Tinkercad и полноценный курс по Unity. Интерактив и частая смена деятельности помогают удерживать внимание учеников на происходящем от начала и до конца занятия.

Проект обладает большим социальным эффектом – существенно расширяет возможности и доступность дистанционного образования современным информационным технологиям и робототехнике для детей. Благодаря возможности изучать робототехнику онлайн в среде виртуальной реальности нет необходимости приобретать дорогостоящее устройство, EdTech-набор. Проходить обучение можно из любого населенного пункта страны.