Softline Venture Partners вложил $2 млн в платформу для снижения транспортных потерь Exodrive

Корпоративный венчурный фонд Softline Venture Partners инвестировал $2 млн в платформу Exodrive. Компания занимается разработкой решений на основе телематических данных, предназначенных для страховых, лизинговых компаний, корпоративных и таксопарков, сервисов каршеринга, автопроизводителей и автодилеров. Условия сделки и сумма оценки не раскрываются. Привлеченные средства будут направлены на технологическое развитие компании и расширение международного присутствия.

Exodrive — цифровая платформа для оценки профиля вождения, отслеживания нарушений, предотвращения или минимизации рисков, анализа аспектов эксплуатации транспортных средств. Четыре основных сервиса Exodrive – это скоринг водителя, первичное оповещение о ДТП (FNOL), реконструкция ДТП и геоаналитика. Данные скоринга можно эффективно использовать в страховом, банковском и других видах бизнеса, где принятие решений требует предварительного анализа, для обогащения других моделей оценки телематическими данными. Решения представлены как в SaaS-, так и PaaS-модели.

Exodrive основал Игорь Хереш в 2022 г. Он является экспертом в области IoT и навигационных технологий. В 1999 г. он окончил Московский энергетический университет, получил MBA в Техническом университете Брно, изучал антикризисное управление в Стокгольмской школе экономики. На протяжении нескольких лет работал на руководящих должностях в западных компаниях, таких как Beyerdynamic, Toyland и других. С 2005 г. Игорь занимается телематикой и транспортной безопасностью. Отвечал за развитие бизнеса и маркетинг в группе компаний «Цезарь сателлит». Работал директором по развитию и продажам телематических сервисов «Вымпелкома», а также занимался развитием группы компаний T-1 Group.

Exodrive обладает экспертизой в анализе стиля вождения. На сегодняшний день в базе сотни миллиардов страховых километров, оцифрованы сотни тысяч ДТП, в скоринге применяются алгоритмы машинного обучения. Компания работает с ведущими вендорами телематического оборудования. Для гарантирования максимальной точности данных Exodrive разработала собственный бюджетный трекер. Задача была в том, чтобы сделать миниатюрное устройство из ударопрочного материала, при этом настолько простое, чтобы его смог установить любой водитель. За три-четыре месяца совместно с одним из вендоров команда сформировала архитектуру будущего решения, провела первые тесты и запустила рабочие прототипы на более сложные испытания. Особое внимание со стороны элементной базы было уделено выбору акселерометра и гироскопа. При ударе устройство всегда успевает передать сигнал об аварии и массив данных о ДТП.

Страховая телематика является одной из ключевых сфер для Exodrive. По данным консалтинговой группы Ptolemus глобальный рынок страховой телематики к 2025 г. составит $5,3 млрд. Лидерами в это области на данный момент являются США с 10 млн выданных полисов, далее следуют Италия (6 млн) и Китай (4 млн). Причина роста интереса к страховой телематике в том, что она существенно снижает стоимость полиса, а для страховщиков уменьшает риски наступления страхового случая, мотивируя водителя к более аккуратной манере вождения. Если авария все же происходит, наличие телематических данных позволяет урегулировать убыток за несколько минут. От клиента к клиенту частота попадания водителя в ДТП после внедрения снижается на 30-50%, что является уникальным инструментом на рынке, где на данный момент есть трудности с поставками запасных частей, что означает увеличение сроков ремонта автомобиля.

Платформа позволяет проводить глубокий анализ данных со всех транспортных средств и предотвращает поломки и простои, что имеет большое значение для таксопарков и коммерческого транспорта. Удобные инструменты планирования и контроля деятельности службы логистики, управления техническим обслуживанием автомобилей и графиками водителей повышают эффективность бизнеса.

Для собственников сервисов каршеринга ценность Exodrive заключается возможности безошибочного определения виновника аварии. Получив сообщение о ДТП, оператор может в тот же момент получить прогноз ущерба и организовать внеочередной осмотр автомобиля. Применение скоринга на основе телематических данных продлевает срок службы автомобиля, оптимизирует расходы на техническое обслуживание и помогает улучшить финансовую модель сервиса.

Елена Волотовская, глава фонда Softline Venture Partners, сказала: «Нынешняя сделка является логичным продолжением развития в Softline направления интеллектуальных транспортных систем. Softline является разработчиком платформы автоматизированного управления дорожным движением Traffic-SL, которая в 2018 г. Softline была установлена для управления дорожным движением на одной из наиболее загруженных магистралей г. Новосибирска и доказала свою эффективность. В прошлом году мы инвестировали в T-1 Group, поставщика телематических решений и навигационных технологий для B2B и B2G. Решения Exodrive находятся на стыке IoT и InsurTech. Интеграция IoT-устройств для получения данных из широкого круга источников и увеличение применения телематических устройств в транспортном и автомобильном секторах будут стимулировать спрос на IoT-страхование во всем мире. Это подтверждают и растущие инвестиции страховых компаний в IoT-технологии, которые способствуют повышению операционной эффективности».

Игорь Хереш, CEO Exodrive, сказал: «Еще одним направлением использования решений Exodrive является концепция Connected Сars. Подключенные автомобили считаются более безопасными, экономичными и, следовательно, более экологичными, а также помогают водителю избегать пробок и оживленных улиц, уменьшая заторы на дорогах в городах. Технология подключенных автомобилей позволяет улучшить диагностику, техническое обслуживание и управление парком транспортных средств, что делает услуги по совместному использованию и аренде автомобилей более эффективными. Прогнозируется, что к 2025 г. в эксплуатации будет более 400 млн подключенных автомобилей по сравнению с примерно 237 млн в 2021 г. Мы рады присоединиться к большой ИТ-семье Softline и привнести свои знания и экспертизу в сегменты транспортного сектора, а также Fintech и Insuretech».