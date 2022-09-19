Positive Technologies объявляет о запуске secondary public offering (SPO)

Positive Technologies (эмитент ПАО «Группа позитив»), участник российского рынка кибербезопасности, объявляет о старте SPO, в рамках которого крупные акционеры компании предложат до 2640000 принадлежащих им обыкновенных акций, что составляет 4% от общего объема акций компании. SPO пройдет без дополнительной эмиссии акций. Об этом CNews сообщили представители Positive Technologies.

Пакет предлагаемых на SPO ценных бумаг будет сформирован продающими акционерами из состава основных акционеров и топ-менеджмента, при этом ни один из них полностью или на существенную долю не выходит из состава акционеров.

Ценовой диапазон размещения составит от 1200 руб. до 1320 руб. за одну акцию. Итоговая цена одной акции в рамках предложения будет установлена продающими акционерами не позднее 28 сентября 2022 г. Ожидается, что она не превысит цену закрытия последнего торгового дня периода сбора заявок.

Период сбора заявок на участие в SPO продлится с 19 по 27 сентября 2022 г. включительно, но может быть завершен ранее по решению продающих акционеров.

Предложение доступно для российских квалифицированных и неквалифицированных инвесторов — физических лиц, а также для российских институциональных инвесторов. Подать заявку на участие в SPO можно через всех ведущих российских брокеров.

Каждый покупатель акций в течение следующих 12 месяцев получит право приобрести одну дополнительную акцию по цене SPO на каждые четыре, купленные в рамках SPO. Для этого будет объявлена безотзывная оферта о заключении сделок купли-продажи акций.

В результате сделки доля акций в свободном обращении может превысить 14%.

Дополнительная информация об оферте

В рамках SPO лицо, действующее в интересах акционеров (оферент), объявит безотзывную оферту о заключении сделок купли-продажи акций, которая будет адресована лицам, купившим акции. Эта оферта дает право в течение следующих 12 месяцев приобрести дополнительные акции по цене SPO, количество которых определяется следующим образом: каждые четыре приобретенные в рамках предложения акции, дают право приобрести одну дополнительную акцию в рамках оферты. Количество дополнительных акций определяется с точностью до одной штуки с округлением цифр при расчете в меньшую сторону.

Акцепт оферты осуществляется путем направления заявки на приобретение дополнительных акций по цене оферты своему брокеру в течение gznb торговых дней, начиная со следующих дат (периоды акцепта): 20 декабря 2022 г., 20 марта 2023 г., 20 июня 2023 г., 20 сентября 2023 г.

Оферта может быть акцептована однократно или несколько раз в разные периоды акцепта, но совокупное количество акций, которые может приобрести участник SPO во всех периодах акцепта, не может превышать максимальное количество акций, положенных данному участнику SPO по условиям оферты.

Идентификация участников SPO в качестве адресатов оферты будет определяться на основе кратких кодов клиентов или, если такая идентификация невозможна, на основе номера паспорта (для физических лиц) и ИНН (для юридических лиц).

Заключение сделок в рамках оферты планируется в течение двух торговых дней после окончания соответствующего периода акцепта.

Более подробная информация об условиях оферты будет содержаться в тексте оферты, которая будет опубликована на сайте оферента не позднее 28 сентября 2022 г.

Продающие акционеры приняли на себя стандартные условия, ограничивающие отчуждение ценных бумаг компании в течение 180 дней после завершения SPO, а компания в течение того же периода не может проводить дополнительную эмиссию акций, за исключением действий в рамках программы мотивации сотрудников.

Продающие акционеры будут собирать и удовлетворять заявки в рамках SPO через своего брокера — ООО «Компания БКС».

«Мы единственная компания из сферы кибербезопасности, которая вышла на биржу методом прямого размещения, и хотим видеть в числе наших инвесторов людей, которым интересны технологии и инвестиции в эту отрасль. Для таких инвесторов Positive Technologies может стать компанией первого выбора, потому что мы настоящий hi-tech, который создает уникальные, наукоемкие технологии, — сказал управляющий директор Positive Technologies Максим Пустовой. — Рынок кибербезопасности, на котором мы работаем, бурно растет и продолжит это делать в ближайшие годы, а мы, в свою очередь, ежегодно демонстрируем значительный рост бизнеса. Наши акции включены в три индекса Московской биржи и в первый котировальный список. Число наших акционеров выросло с 1400 до почти 60 тыс., и это показывает интерес инвесторов к нашей отрасли. Мы формируем все необходимые предпосылки для того, чтобы войти в список голубых фишек и в основной индекс Московской биржи».

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Positive Technologies – участник российского рынка кибербезопасности. В продуктовом портфеле компании 16 продуктов и решений, которые обеспечивают защиту более 2700 крупных и средних корпоративных клиентов в России. За последние пять лет среднегодовой рост выручки компании составил 40%, по итогам 2021 г. объем продаж достиг 7,8 млрд руб., а чистая прибыль – 1,9 млрд руб. Половину чистой прибыли компания выплатила своим акционерам в виде дивидендов в мае 2022 г.