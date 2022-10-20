CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес
|

Softline и Pro32 объявляют о партнерстве

Поставщик ИТ-решения и сервисов Softline заключил партнерское соглашение с Pro32 – поставщиком современных российских информационных технологий для решения бизнес-задач. В связи с этим в продуктовый портфель Softline вошло облачное программное обеспечение партнера Getscreen.ru, предназначенное для удаленного доступа из браузера. С помощью данного сервиса российские клиенты Softline – как частный бизнес, так и государственные компании – смогут пользоваться удаленным доступом для администрирования, технической поддержки и работы из дома. Недавно разработчик добавил Self-hosted-версию продукта, которая позволяет разместить сервер управления в закрытом контуре организации и управлять как внутренними, так и внешними устройствами.

«Мы уверены в том, что наше сотрудничество с Softline будет плодотворным и взаимовыгодным. Используя решение Getscreen.ru, наши клиенты смогут заменить ушедший с российского рынка TeamViewer. С помощью Getscreen.ru заказчики получают моментальный безопасный доступ из браузера к устройствам на любых операционных системах. Окно подключения на стороне клиента можно оформить под фирменный стиль организации, активировать автоматический перевод иностранного текста удаленного экрана, а в личном кабинете администратора хранить истории сессий и архив видеозаписей сеансов подключений. Широкий функционал программного продукта обеспечивает множество сценариев его использования как для целей администрирования, так и для дистанционной работы или технической поддержки пользователей. Кроме того, особое внимание разработчики российского сервиса уделили конфиденциальности и информационной безопасности, поэтому наши клиенты могут быть уверенными в защите своих данных», – сказал технический директор Pro32 Виталий Земских.

«Мы рады тому, что можем предложить нашим заказчикам качественное и актуальное решение российского разработчика. Getscreen.ru является очень простым в использовании продуктом со всем необходимым функционалом для решения задач удаленного администрирования и поддержки. Важно отметить и то, что данное решение не требует установки на ПК и с легкостью интегрируется с популярными платформами. Кроме того, Getscreen.ru входит в Росреестр ПО, а значит, может применяться в государственных учреждениях», – отметила Мария Корнева, руководитель группы экспертной поддержки перспективных вендоров Softline.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

«Росатом» займется выпуском электроники для критической инфраструктуры России

LinkedIn наводнили загадочные фальшивые профили топовых ИТ-специалистов реальных крупных компаний

ИТ-компания впервые поручила коллекторам выбивать долги бежавшей из России HPE

К Oracle подан рекордный иск в российской истории

Человечество перестает покупать телевизоры из-за отсутствия лишних денег. На рынке ТВ начинается худший обвал десятилетия

Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте

MARKET.CNEWS

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Обзор Digma DM-MONB2705: недорогой монитор для работы и развлечений

Лучшие умные часы 2022 года: выбор ZOOM

Обзор TECNO POVA 4 Pro: мощный смартфон до 25 000 рублей

Показать еще

Наука

Датацентр в каждом: капли жидкости в нашем теле действуют как клеточные компьютеры

Астрономы обнаружили две суперземли — они вращаются вокруг соседней звезды

Новая математическая формула способна изменить здравоохранение, энергетику и пищепром всего мира
Показать еще
KAZAN DIGITAL WEEK 21-24 сентября KAZAN DIGITAL WEEK 21-24 сентября