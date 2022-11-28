Образовательная экосистема Moscow Digital School вошла в холдинг Ultimate Education

EdTech-компания Moscow Digital School, участник рынка дополнительного профессионального образования юристов и адвокатов в области цифрового права, стала частью образовательного холдинга Ultimate Education.

Образовательный холдинг Ultimate Education приобрел 65% долю уставного капитала Moscow Digital School. За основателями компании Дмитрием Захаровым и Александром Журавлевым останется по 15%, а 5% были приобретены партнером юридической компании BGP Litigation Александром Пановым, который будет участвовать в развитии бизнеса в роли операционного директора. Сумма сделки не разглашается.

«Мы давно следили за успехами холдинга и рады стать его частью. Наша цель — создать крупнейшую digital-платформу для обучения сотрудников в таких направлениях, как юриспруденция, финансы, бухгалтерия, бизнес-управление, логистика и др. В 2022 г. мы запустили SaaS-модель, которая позволяет компаниям “под ключ” закрыть потребности в обучении своих сотрудников через доступ к нашей образовательной платформе, и сейчас доля подписки с каждым месяцем увеличивается. В настоящее время мы активно дорабатываем функционал платформы таким образом, чтобы создать максимально удобное и информативное решение для отслеживания хода и результатов обучения сотрудников, возможность поиска персонала и вакансий и многое другое. Все это позволяет нам показывать трехкратный рост выручки год к году с одновременным снижением доли рекламных расходов. Уверен, что в составе Ultimate Education мы добьемся еще больших результатов», — сказал Дмитрий Захаров, сооснователь, CEO Moscow Digital School.

«Ultimate Education объединяет образовательные компании, которые лидируют в своих нишах за счет глубокой продуктовой экспертизы и интеграции с индустрией, формируют вокруг себя профессиональное сообщество, способны быстро расти, сохраняя маржинальность. Moscow Digital School – лучшая школа сегмента white collar профессий, полностью отвечает нашим требованиям и растет быстрее рынка. У нас сложились доверительные партнерские отношения с основателями, впереди большая совместная работа по масштабированию бизнеса», — отметил Никита Подлипский, управляющий директор Ultimate Education.

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Moscow Digital School — EdTech-компания, специализирующаяся на обучении юристов и адвокатов в области цифрового права. Школа была основана в 2019 г. экс-руководителем отдела по управлению антимонопольными рисками «Норникеля» Дмитрием Захаровым и управляющим партнером юридической компании «ЭБР» Александром Журавлевым.

Компания предлагает более 25 программ по таким направлениям как: юрист в сфере ИТ, киберспорте и гейминга, блокчейн, защита персональных данных, M&A и др. В 2022 г. Moscow Digital School начала обучать финансистов и аналитиков данных. На конец III квартала 2022 г. выручка Moscow Digital School составляет 103,8 млн. руб., школа показала рост на 421% год к году (выручка к концу третьего квартала 2021 г.: 24,6 млн. руб.).

Образовательный холдинг Ultimate Education был основан инвестиционной компанией Ultimate Capital в 2020 г. Объединяет индустриальные онлайн-школы: Fashion Factory, XYZ, Psychodemia, Bang Bang Education (BBE) и MAED Academy. Совокупное число студентов школ Ultimate Education превышает 300 тыс. человек. Общий размер сообщества школ в соцсетях составляет более 1 млн. Годовая выручка холдинга (run rate по III квартал 2022 г.) составляет более 1,2 млрд. руб. В третьем квартале 2022 г. выручка Ultimate Education составила 293,8 млн. руб., холдинг показал рост на 52,7% квартал к кварталу и на 62% год к году.