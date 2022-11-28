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Правление «Руссофт» начало работу в новом составе

22 ноября 2022 г. состоялось первое заседание нового состава правления ассоциации «Руссофт», где единогласно был избран его председатель – Олег Нишонов, генеральный директор информационной сети «Техэксперт». Об этом CNews сообщили представители «Руссофт».

«Несмотря на турбулентность последнего года, “Руссофт” сильно вырос: в aссоциацию вступило более 70 новых членов. Ассоциация активно участвовала в формировании и реализации мероприятий по импортозамещению (ИЦК и ЦКР), подготовила и направила в профильное Министерство проект Дорожной карты государственной поддержки экспорта ИТ. Команда “Руссофт” организовала яркие и полезные для ИТ-отрасли мероприятия – как внутри России, так и за ее пределами (Индия, Малайзия, Индонезия). Среди планов ассоциации на следующий год: продолжение взаимодействия с органами государственной власти, институтами развития и с другими отраслевыми ассоциациями по вопросам импортозамещения, господдержки экспорта ИТ и подготовки кадров для ИТ-отрасли. Важным направлением деятельности является и усиление работы комитетов “Руссофт” на благо всей индустрии разработки ПО», – отметил Валентин Макаров, президент «Руссофт».

Правление «Руссофт» традиционно включает в себя компании из разных регионов, представляющие разные сегменты индустрии и имеющие разные технологии и модели ведения бизнеса. Таким образом, правление ассоциации отражает интересы всей пирамиды индустрии разработки программного обеспечения.

Заседания правления «Руссофт» открыты для всех членов ассоциации, поэтому все компании могут подключиться к обсуждению важных для отрасли решений и быть в курсе всех планов и действий ассоциации. Именно такая «горизонтальная коммуникация» позволяет интегрировать новые компании ассоциации в эффективную совместную работу.

«Кардинальные изменения в мире заставляют адаптировать стратегию ассоциации для эффективной работы на внешних рынках и внутри страны, во взаимодействии с государством и с участниками объединения. При этом мы обязательно сохраним ценнейшие свойства нашего союза – неформальное общение, взаимопомощь, твердость в отстаивании интересов российских разработчиков. Обновленный состав правления готов к этому», – отметил Олег Нишонов, председатель правления «Руссофт».

В состав правления «Руссофт» на следующие 12 месяцев избраны: Максим Болотов, генеральный директор INOSTUDIO; Олег Власенко, заместитель генерального директора SimbirSoft; Александр Егоров, генеральный директор «Рексофт»; Роман Клецких, GR директор NAUMEN; Лев Матвеев, председатель совета директоров «Серчинформ»; Валерий Медведев, GR-PR-директор Auriga; Олег Нишонов, генеральный директор информационной сети «Техэксперт»; Владимир Рубанов, главный технический директор Huawei R&D в России; Мария Рукавишникова, генеральный директор GetMobit; Алексей Смирнов, председатель совета директоров «Базальт СПО»; Антон Филимонов, и.о. заместителя по развитию «АйТиСи солюшенс»; Дмитрий Шушкин, учредитель «Метамодель групп»; Лев Якупов, директор по маркетингу TrueConf.

В состав правления «Руссофт» по должности также входит президент ассоциации – Валентин Макаров.

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«Руссофт является объединением компаний-разработчиков программного обеспечения России. «Руссофт» объединяет 304 ИТ-компании со штатом более 80 тыс. сотрудников. «Руссофт» представляет всю индустрию разработки ПО в России. Ключевыми направлениями деятельности «Руссофт» являются продвижение интересов компаний-разработчиков программного обеспечения на государственном уровне, оказание содействия участия в программах импортозамещения, предоставление ИТ-компаниям возможностей для выхода на глобальный рынок.

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