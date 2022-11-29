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Datana присоединилась к Кодексу этики в сфере искусственного интеллекта

Генеральный директор компании Datana (входит в группу «Ланит») Владимир Захаров подписал Кодекс этики в сфере искусственного интеллекта.

Одним из ключевых моментов по развитию безопасных ИИ решений является Кодекс этики в сфере искусственного интеллекта. Он был создан в 2021 г. Всего его подписали уже 113 организаций со всей страны, включая Datanа. Кодекс создавался с учетом интересов человека, качества его жизни и благополучия. Именно на основе доверия пользователей можно создавать новую цифровую экосистему для технологического развития страны.

Владимир Захаров, генеральный директор Datana, сказал: «Парадокс применения ИИ в промышленности заключается в том, что искусственный интеллект воспринимается как нечто сложное и непонятное, но в то же время решает очевидные задачи обеспечения безопасности персонала, повышения качества продукции и снижения ее себестоимости. Мы подписали Кодекс, чтобы повысить популяризацию применения ИИ и уровня доверия к нему».

Разработка и совершенствование документа происходит на базе Альянса в сфере искусственного интеллекта, который объединяет ведущие технологические компании для совместного развития и ускоренного внедрения ИИ в различных сферах.

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