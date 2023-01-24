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Sitronics Group и SimpleOne заключили договор о партнерстве

Многопрофильная ИТ-компания Sitronics Group объявила о заключении партнёрского соглашения с SimpleOne. Sitronics Group специализируется на реализации проектов цифровизации бизнеса и государственных организаций. Компания будет внедрять платформу разработчика для автоматизации сервисных бизнес-процессов клиентов.

Сотрудничество позволит объединить экспертизу и знания для предоставления клиентам решений по управлению ИТ-сервисами на базе российского продукта.

«Уверен, что наше партнерство с Sitronics Group поможет ещё большему количеству клиентов получить качественное ITSM- и ESM-решение для построения бизнес-процессов, основанных на лучших практиках предоставления сервисов (ITIL, VeriSM)», — отметил Илья Жакашев, коммерческий директор SimpleOne.

В рамках партнёрской программы Sitronics Group будет осуществлять полный цикл работ по внедрению продуктов SimpleOne на предприятиях, а также, при необходимости, обеспечит российским компаниям полноценную миграцию с других платформ.

«Сервисный подход к управлению ИТ-услугами давно подтвердил свою эффективность, и все больше наших заказчиков готовы применять ITSM-практики для повышения производительности сервисных отделов и служб. Мы рады стать партнером отечественного разработчика востребованного на рынке решения», — сказал Михаил Рыбчинский, вице-президент по продажам и операционной деятельности Sitronics Group.

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