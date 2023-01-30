Владимир Ефимов: объем закупок на «Портале поставщиков» за 2022 г. составил почти 94 млрд руб.

В настоящий момент на «Портале поставщиков» работают поставщики из всех регионов страны и заказчики из 39 субъектов России. В 2022 г. объем проведенных на ресурсе закупок малого объема составил 93,9 млрд руб. и превысил показатели 2021 г. на 11,5%. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«В 2022 г. объем закупок на “Портале поставщиков” составил почти 94 млрд руб., что на 11,5% превышает показатели 2021 г. и на 53% – 2020 г. Тогда объем составил 84,2 и 61,1 млрд руб. соответственно. Портал является важной меройподдержки бизнеса: около 90% из 290 тыс. поставщиков на портале – представители малого и среднего предпринимательства, которым ресурс обеспечивает гарантированный рынок сбыта продукции», – сказал Владимир Ефимов.

Он добавил, что по итогам прошлого года к порталу в качестве поставщиков присоединилось более 43 тыс. предпринимателей – коммерческих организаций, индивидуальных предпринимателей, самозанятых граждан и физических лиц.

«Портал обеспечивает оперативные потребности более чем 54,1 тыс. государственных и муниципальных заказчиков из 39 регионов страны. Ежегодно мы фиксируем увеличение активности регионов – в 2020 г. объем их закупок на ресурсе составлял чуть более 30%, в 2021 г. – 43,2%, а в 2022 г. – уже почти 52%. При этом объем закупок столичных заказчиков остается на стабильном уровне: по итогам прошлого года Москва закупила продукции на 45,2 млрд руб., а экономия города составила 6,7 млрд руб.», – отметил руководитель столичного Департамента по конкурентной политике Иван Щербаков.

Среди других регионов лидируют Ямало-Ненецкий автономный округ и Пермский край – они заключили контракты на 5,5 и 4,3 млрд руб. соответственно. Активно работают Краснодарский край и Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, стоимость их контрактов составила в прошлом году 1,5 млрд руб. и 1,4 млрд руб. соответственно.

Ресурс постоянно дорабатывается и развивается: совместно со столичным Департаментом информационных технологий внедряются новые и оптимизируются существующие сервисы, которые делают ресурс удобным и востребованным у пользователей.

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«Портал поставщиков» был создан в 2013 г. для автоматизации закупок малого объема. Ежедневно на ресурсе заключается более 1500 контрактов, а число товаров, работ и услуг к концу 2022 г. превысило 2 млн единиц. Проект курируют два столичных ведомства: функциональным заказчиком выступает Департамент по конкурентной политике, а за техническое развитие отвечает Департамент информационных технологий.