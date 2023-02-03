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Минцифры: успейте подать заявку на отсрочку от срочной службы в рамках весеннего призыва

Сотрудникам аккредитованных ИТ-компаний нужно успеть подать заявления на отсрочку от срочной службы в армии. Это можно сделать через «Госуслуги» до 6 февраля 2023 г. включительно. Если у сотрудника нет личного кабинета или он не отправил свои данные, организация может внести его в список самостоятельно до 9 февраля 2023 г. включительно. Об этом CNews сообщили представители Минцифры России.

Что нужно успеть сделать компании

Организации до 9 февраля 2023 г. включительно нужно успеть проверить данные сотрудников, подтвердить их и отправить списки в Минцифры. От одной организации может быть несколько списков. По всем сотрудникам статус в личном кабинете на «Госуслугах» компании должен быть «Отправлено».

Что дальше

Минцифры передаст списки в Минобороны до 1 марта 2023 г. Во время весеннего призыва с 1 апреля по 15 июля 2023 г. призывная комиссия проверит документы для предоставления отсрочки.

Ранее поданное в 2022 г. заявление не позволит получить отсрочку от срочной службы в 2023 г. Его нужно подать заново.

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