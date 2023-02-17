Omega.Future заключила соглашение о развитии беспилотной отрасли с компанией «Сибаэрокрафт»

ИТ-компания Omega.Future (Санкт-Петербург) и томская авиастроительная компания «Сибаэрокрафт» заключили соглашение о сотрудничестве по развитию беспилотной отрасли. В рамках соглашения «Сибаэрокрафт» предоставляет свою авиационную площадку в качестве полигона для испытаний робототехнического оборудования, которое производит Omega.Future (автоматизированного дрона с интеллектуальной системой управления и мобильной наземной робототехнической платформы Omegabot).

«Сибаэрокрафт» владеет единственным в России полигоном, где официально разрешен запуск беспилотников массой до 30 килограмм и выше.

«На базе полигона «Сибаэрокрафт» мы будем проводить испытания нашего оборудования. В дальнейшем планируется поставлять образовательную робототехнику в школы Томской области, а промышленную — на предприятия», — сказал Сергей Симановский, коммерческий директор Omega.Future.

Omega.Future — российский разработчик ИТ-решений для цифровой трансформации. Оказывает услуги в области системной интеграции, внедрения бизнес-решений, проектирования и построения ИТ-инфраструктуры, является разработчиком и поставщиком решений в области образовательной робототехники, промышленной диагностики состояния объектов и аддитивных технологий. В портфеле компании более 2 тыс. реализованных проектов в России и СНГ. В числе партнеров и клиентов — региональные и федеральные министерства и ведомства РФ, администрации городов, государственные корпорации, крупнейшие вузы РФ.