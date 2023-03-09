Курьеры, нарушившие правила «Яндекс доставки», получат второй шанс

Теперь курьеры, которым ограничен доступ к заказам в «Яндекс доставке» на длительный срок, могут подать заявку на пересмотр этого решения. Доступ к заказам ограничивается из-за нарушений правил сервиса. Но даже если курьер ошибся, сервис может разрешить ему вернуться в систему. Об этом CNews сообщили представители «Яндекс доставки».

Для рассмотрения таких обращений организован специальный комитет, который состоит из независимых курьеров. Войти в комитет могут курьеры, которые выполняют заказы в сервисе более двух месяцев и не имеют негативных отзывов от пользователей.

«Яндекс доставки» тестировала новую процедуру пересмотра ограничения доступа к заказам с ноября 2022 года в пяти городах: Альметьевск, Астрахань, Саранск, Набережные Челны и Нальчик. По результатам теста компания решила распространить эту практику на все регионы присутствия сервиса в России.

Курьеры участвуют в комитете на добровольных началах, но готовы тратить время на эту деятельность. В ходе тестирования практики в первых пяти городах о готовности участвовать в комитете заявили около 130 курьеров.

Подобная процедура широко распространена за рубежом, а в России эту практику впервые запустил сервис «Яндекс такси» еще в феврале 2021 г. В «Яндекс еде» аналогичный комитет действует больше года и скоро появится в сервисе «Яндекс лавка». Комитет помогает детально разобрать обстоятельства, приведшие к ограничению доступа, и, если курьер заслуживает еще одного шанса — восстановить ему доступ к сервису.

Курьерский комитет выслушивает аргументы обеих сторон — курьера, подавшего заявку, и представителя сервиса. После чего комитет дает рекомендацию, как поступить — сохранить ограничение или восстановить доступ к заказам. Этот подход позволит принимать объективное решение в том числе с учетом опыта и знаний курьеров.

Появление процедуры пересмотра ограничения доступа к заказам делает отношения сервиса с курьерами более открытыми, а систему принятия решений об ограничениях — более прозрачной и гибкой.

Как это работает

Курьер заполняет заявку с полным описанием ситуации и причинами ограничения. Заявку сначала рассматривает группа разбора, которая состоит из представителей сервиса. Она первой видит заявки и проверяет их по формальным критериям. Далее заявку рассматривает комитет курьеров. В собрании комитета также участвуют заявитель и представитель «Яндекс доставки». Комитет решает, какую рекомендацию дать сервису – сохранить ограничение или восстановить курьеру доступ к заказам. Финальное решение об ограничении доступа остается за сервисом.

В каком случае заявки на отмену ограничения доступа не могут быть пересмотрены

Не рассматриваются заявки об отмене ограничения доступа к заказам при серьезных подтвержденных нарушениях: например, если курьер передавал свою учетную запись другому человеку или регулярно нарушал правила сервиса.