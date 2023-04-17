Ключевое событие в сфере разработки проектов промышленной автоматизации: конференция Атомик TechConf
27 апреля в Москве состоится первая техническая конференция Атомик TechConf: Автоматизируем вместе с Альфа платформой.
Компания «Атомик Софт» приглашает на мероприятие разработчиков, интеграторов, пользователей, а также всех тех, кто сейчас находится в поиске программного обеспечения для собственного проекта автоматизации.
На конференции будет представлено большое обновление Альфа платформы программного продукта для построения надежных и производительных систем автоматизации производства или эксплуатации инженерных объектов любого масштаба: от локальных АСУ ТП до территориально распределенных систем оперативно-диспетчерского управления.
Что вас ждет на конференции:
Презентация новых функциональных возможностей Альфа платформы
Roadmap развития на ближайший год
Кейсы реализации проектов автоматизации с помощью Альфа платформы: опыт партнеров и интеграторов
Опыт перевода АСУ ТП на российское ПО и оборудование
Обеспечение информационной безопасности в АСУ ТП
Приглашаем разработчиков, интеграторов, пользователей, а также всех тех, кто сейчас находится в поиске программного обеспечения для собственного проекта автоматизации. Участвовать можно очно или онлайн.
Подробное расписание, список спикеров и форма для регистрации доступны по ссылке.
Принять участие можно бесплатно лично или онлайн. Требуется регистрация.
Полная программа конференции и форма для регистрации доступны на странице мероприятия (https://alphaplatform.tilda.ws/automiq-techconf-2023).
Официальный партнер конференции Systeme Electric.■ Токен: Pb3XmBtzt1v8ht8XWoAX6KYWtwPSEPf16kg96MvРекламодатель: Акционерное общество «Атомик Софт»ИНН/ОГРН: 7017373532/1157017005188Сайт: https://www.automiq.ru/