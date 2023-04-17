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Ключевое событие в сфере разработки проектов промышленной автоматизации: конференция Атомик TechConf

27 апреля в Москве состоится первая техническая конференция Атомик TechConf: Автоматизируем вместе с Альфа платформой.

Компания «Атомик Софт» приглашает на мероприятие разработчиков, интеграторов, пользователей, а также всех тех, кто сейчас находится в поиске программного обеспечения для собственного проекта автоматизации.

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На конференции будет представлено большое обновление Альфа платформы программного продукта для построения надежных и производительных систем автоматизации производства или эксплуатации инженерных объектов любого масштаба: от локальных АСУ ТП до территориально распределенных систем оперативно-диспетчерского управления.

Что вас ждет на конференции:

Презентация новых функциональных возможностей Альфа платформы

Roadmap развития на ближайший год

Кейсы реализации проектов автоматизации с помощью Альфа платформы: опыт партнеров и интеграторов

Опыт перевода АСУ ТП на российское ПО и оборудование

Обеспечение информационной безопасности в АСУ ТП

Приглашаем разработчиков, интеграторов, пользователей, а также всех тех, кто сейчас находится в поиске программного обеспечения для собственного проекта автоматизации. Участвовать можно очно или онлайн.

Подробное расписание, список спикеров и форма для регистрации доступны по ссылке.

Принять участие можно бесплатно лично или онлайн. Требуется регистрация.

Полная программа конференции и форма для регистрации доступны на странице мероприятия (https://alphaplatform.tilda.ws/automiq-techconf-2023).

Официальный партнер конференции Systeme Electric.

Токен: Pb3XmBtzt1v8ht8XWoAX6KYWtwPSEPf16kg96MvРекламодатель: Акционерное общество «Атомик Софт»ИНН/ОГРН: 7017373532/1157017005188Сайт: https://www.automiq.ru/

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