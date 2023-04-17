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ВСК и «Байкал-сервис» займутся масштабированием проектов по автоматизации процессов в транспортной логистике

Страховой дом ВСК и транспортная компания «Байкал-сервис» заключили соглашение о стратегическом партнерстве, совместной разработке индивидуальных страховых программ, об участии в масштабировании проектов по автоматизации процессов, связанных с заключением и сопровождением договоров страхования грузов, а также о продвижении услуг на рынке.

Документ о сотрудничестве подписали генеральный директор страхового дома ВСК Александр Тарновский и первый заместитель генерального директора «Байкал-сервис ТК» Александр Зарецкий.

В рамках партнерства компании наладят участие в масштабировании проектов по автоматизации процессов, связанных с заключением и сопровождением договоров страхования грузов «Байкал-сервис ТК». Урегулирование убытков будет происходить совместными усилиями. Помимо этого, партнеры будут продвигать услуги страхования, предлагая индивидуальные условия и программы защиты.

Также сотрудничество подразумевает обмен с компанией «Байкал-сервис» опытом в области цифровых страховых решений для транспортной логистики, оказание консультационной и информационной поддержки в сфере страхования, повышение уровня качества и скорости обслуживания грузоотправителей и рост лояльности к услугам компании.

API-страхование – программные интерфейсы для автоматизации бизнес-процессов – позволяет сократить временные, финансовые и репутационные риски компаний. API-платформа от страхового дома ВСК обеспечивает непрерывность технологического процесса, так как оформление полисов страхования грузов и подача документов в целях урегулирования убытков доступно 24/7 с любого устройства и не требует дополнительных коммуникаций со страховой компанией.

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