Производственная компания «Технониколь» создала «дочку» в сфере ИТ

«Технониколь» выделила ИТ-бизнес в отдельную структуру. Новая организация – ООО «ТН диджитал» (TN Digital) – отвечает за развитие ИТ-продуктов и big data, запуск новых сервисов, поиск и внедрение инноваций. Обособление подразделения позволит повысить операционную эффективность материнской компании, снизить зависимость по критичным ИТ-системам от подрядных организаций, а также создавать программные продукты собственной разработки и выводить их на внешний рынок. Об этом CNews сообщили представители компании «Технониколь».

ООО «ТН диджитал» объединило DevOps-инженеров, front- и backend-разработчиков, архитекторов, тестировщиков, дизайнеров и аналитиков компании в одну структуру. Сейчас в штате порядка 200 специалистов, которые работают более чем над 50 продуктами и решениями.

Среди проектов:

– Облачная платформа для управления перевозками продукции и сырья. С ее помощью логисты «Технониколь» управляют более 300 тысячами перевозок в год: подбирают перевозчиков, определяют тарифы, проводят конкурсные процедуры, составляют маршруты, – а внешние транспортно-экспедиционные компании надежно и вовремя доставляют строительные материалы от заводов к клиентам и партнерам.

– Единое корпоративное хранилище данных. Оно обеспечит информацией для анализа самых разных пользователей и будет контролировать качество информации в масштабах компании. Проект подразумевает внедрение в ИТ-ландшафт целого комплекса сложных взаимосвязанных решений, которые эффективно работают не только на терабайтах данных, но и масштабируются под петабайты информации без существенного изменения применяемых технологий.

– Внутрикорпоративная экосистема. В нее, как в конструктор, можно добавлять мини-приложения. Платформа помогает легче и быстрее решить внутрикорпоративные вопросы, улучшить рабочие процессы, а главное — практически полностью избавиться от бюрократии.

«По уровню цифровизации и автоматизации бизнес-процессов «Технониколь» опережает европейские производственные компании и может конкурировать с самыми технологичными секторами экономики – банковским и финансовым. Мы внедряем цифровые технологии в производство строительных материалов, логистику и клиентский сервис, чтобы миллионы людей по всему миру жили и работали в комфортной среде, — сказал Владимир Марков, генеральный директор производственной компании «Технониколь». — Мы используем дроны для составления карт зданий и тепловых исследований, тестируем технологии, связанные с умными материалами: датчики протечек внутри материалов, температурные и снеговые датчики, – разрабатываем полностью безлюдный автономный склад. На заводах компании внедрены системы машинного зрения, которые отслеживают качество продукции на технологической линии, роботизированные комплексы и системы маркировки и учета наших материалов».

ООО «ТН диджитал» получило государственную аккредитацию Минцифры России. Работники смогут претендовать на льготы для ИТ-специалистов, в частности, ипотеку со сниженной процентной ставкой и отсрочку от службы в армии. Кроме того, в «Технониколь» действуют программы well-being и социальной поддержки сотрудников предусмотрена социальная поддержка для сотрудников.

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Корпорация «Технониколь» – производитель строительных материалов и систем. Компания предлагает рынку технологии, сочетающие в себе разработки собственных научных центров и мировой опыт. Производственная компания «Технониколь», возглавляемая Сергеем Колесниковым – это 65 производственных площадкок, 20 учебных центров. В шести научных центрах ведется регулярная разработка и внедрение новых продуктов и решений для строительной отрасли.