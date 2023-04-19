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«Разыскивается сеньор»: специалисты оценили высоту порога входа в ИТ

Онлайн-университет востребованных профессий Skypro и сервис для совместной работы над проектами и задачами WEEEK провели опрос, в ходе которого узнали, что ИТ-специалисты считают отрасль доступной для соискателей после прохождения курсов или получения дополнительного профессионального образования (49%). Лишь каждый пятый (23%) уверен, что работать в ИТ можно только после получения фундаментального образования.

Респонденты считают, что соискателям с минимальным опытом открыт путь в ИТ-отрасль. Результаты опроса показали: большинство ИТ-шников (51%) считают, что попасть в ИТ-отрасль новым людям теперь проще. При этом 37% считают, что порог входа в сферу в 2023 г. стал сложнее: список требований со стороны компаний только расширился. В ответ на вопрос о том, как получилось попасть в ИТ-отрасль, 37% опрошенных россиян отметили, что для этого прошли специальные курсы. Еще 18% получили фундаментальное образование в отрасли. А каждый шестой (16%) учился азам ИТ-профессий самостоятельно, используя статьи и видеоуроки в интернете.

Около половины опрошенных (48%) считают, что компании чаще всего берут на работу начинающих специалистов, которые закончили специальные курсы. Почти четверть респондентов (23%), наоборот, уверены в важности фундаментального образования при устройстве на работу. И только каждый седьмой россиянин (15%) выступает за самостоятельное освоение ИТ-профессий.

По мнению специалистов, ИТ-рынку прямо сейчас не хватает линейных руководителей. Подавляющее большинство опрошенных (78%) отметили, что ИТ-отрасли сегодня больше всего необходимы специалисты уровня senior. Чуть меньше половины опрошенных (41%) указывают на нехватку middle-специалистов на рынке. Четверть респондентов утверждают, что на ИТ-рынке мало квалифицированных специалистов уровня управляющих и директоров. Только 9% опрошенных отметили нехватку джуниор-специалистов.

Хороший ИТ-специалист уровня junior должен быть быстрообучаемым, усердным и коммуникабельным. По мнению большинства респондентов (83%), junior-специалисты могут вырасти до уровня senior в кратчайшие сроки, если они будут быстро учиться новому. На втором месте в топе навыков джуниор-специалистов — трудоспособность (64%), а на третьем — умение общаться с коллегами и другими людьми (также 64%). Замыкают топ-5 навыков усердие (62%) и креативность (27%).

Самыми перспективными вакансиями для джуниоров в ИТ-отрасли стали аналитики (62%), разработчики (58%) и тестировщики (37%).

По мнению большинства опрошенных (47%), переход специалиста с уровня junior до уровня middle займет от 6 до 12 месяцев. При этом 39% респондентов утверждают, что на такой переход специалистам придется потратить от года до двух. Еще 9% считают, что в текущих реалиях рост до middle-специалиста займет более двух лет.

«ИТ-отрасль, безусловно, сохраняет свою привлекательность для новичков. Тезис о том, что компаниям нужны только старшие специалисты, не совсем точно определяет ситуацию, сложившуюся на рынке найма в сфере ИТ. Компаниям нужны энергичные, настроенные на активную работу и открытые специалисты с большим желанием учиться новому. В текущих реалиях нехватки специалистов рост между позициями возможен быстрее, чем раньше. Например, с позиции junior-специалиста до middle можно перейти за год при должном упорстве. Но чтобы попробовать себя в ИТ-компании, важно определиться со своими карьерными возможностями и подобрать релевантную программу обучения», — отметила Светлана Шиманская, руководитель центра карьеры онлайн-университета Skypro.

Опрос проводился среди 1206 работающих ИТ-специалистов в апреле 2023 г.

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Skypro – онлайн-университет образования от Skyeng. Skyeng – образовательная компания. Сейчас Skypro обучает шести профессиям: аналитик данных, инженер по тестированию, Python-разработчик, Java-разработчик, Web-разработчик, графический дизайнер, а еще в каталоге — десять образовательных программ по программированию, маркетингу и финансовой грамотности.

WEEEK — сервис по управлению проектами, командами и задачами. В одной рабочей области сервиса находится: таск-менеджер с удобным планировщиком, канбаном и диаграммой Ганта, база знаний и CRM-система. WEEEK помогает командам структурировать и расписывать бизнес идеи, выстраивать прозрачный процесс работы, а также анализировать результат. Количество пользователей не ограничено. Сейчас WEEEK пользуются более 110 тыс. человек.

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