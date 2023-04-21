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«Яндекс» полностью выкупил долю Uber в совместном бизнесе

«Яндекс» выкупил оставшуюся долю Uber в группе компаний «Яндекс такси». В результате сделки «Яндекс» станет единственным владельцем группы, в которую входят сервисы заказа такси, каршеринга и аренды самокатов. Стороны получили одобрение регуляторов, общая сумма сделки составила $702,5 млн.

Изменения никак не повлияют на работу сервисов для пользователей и партнёров, отмечают в «Яндексе».

Этим приобретением «Яндекс» завершает консолидацию райдтех- и фудтех-направлений бизнеса компании. Ранее «Яндекс» выкупил у Uber доли в «Яндекс еде», «Лавке», «Доставке», а также в направлении беспилотных автомобилей и роверов.

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