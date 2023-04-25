Производитель корпусов для электроники локализовал производство при поддержке корпорации МСП

«МСП лизинг», дочерняя структура корпорации МСП, закупила в лизинг для компании «Неолазер» (Ивановская область) промышленное оборудование для резки листовых металлов на сумму 6,3 млн руб. Теперь предприятие локализовало производство до уровня 100%, что позволит снизить себестоимость выпускаемой продукции на 20%, увеличить скорость запуска и изготовления образцов на 15-30%. Как ожидают в компании, предприятие повысит годовую выручку примерно на 50%. Планируется открыть до 25 новых рабочих мест, что увеличит штат сотрудников на 60%.

«Спрос на нашу продукцию растет от года к году. С уходом зарубежных компаний для нашего производства открылись новые ниши и новые направления. В этой ситуации для нас на первое место выходит возможность оперативного получения финансовой поддержки на льготных условиях. Льготная лизинговая поддержка дает возможность сохранить собственные средства и инвестировать их в дальнейший рост и развитие производства, расширение круга клиентов, создание новых рабочих мест», – сказал директор и один из учредителей ООО «Неолазер» Игорь Шевцов. «В наших планах, отметил глава компании, – строительство собственного производственного здания площадью не менее 1500 кв. м, что позволит полностью отказаться от арендуемых корпусов и при этом увеличить производственные площади почти на 400 кв. м».

Компания производит металлические корпуса под индивидуальные разработки для телекома, электротехники, систем обеспечения безопасности, медицины и др. Среди клиентов предприятия – МТС, «Аквариус» (системообразующее предприятие радиоэлектронной промышленности), предприятия в сфере ОПК и др. За пять лет с момента выбора направления производства металлических корпусов компания выросла в 10 раз по годовой выручке и штату сотрудников. Офисы предприятия открыты в 40 городах России.

«Льготное лизинговое финансирование – одно из приоритетных направлений финансовой поддержки бизнеса, которое Корпорация интенсивно развивает. При тесной обратной связи вместе с бизнесом совершенствуем продукты и делаем их актуальными и эффективными для решения любых производственных задач», – отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич. Он отметил, что условия продуктов МСП Лизинг стали одни из самых привлекательных на рынке. Подача заявок теперь полностью цифровая, что позволило минимизировать число обязательных сопроводительных документов и сократить сроки рассмотрения.

Малый бизнес может получить лизинговую, а также другие виды поддержки в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», реализация которого курируется первым вице-премьером Андреем Белоусовым. Подать заявку на получение льготного лизинга можно на цифровой платформе МСП.РФ.

***

Корпорация МСП — институт развития малого и среднего предпринимательства. Она предоставляет гарантии и поручительства для кредитования бизнеса, обеспечивает доступ к закупкам крупнейших заказчиков и помогает попасть на полки ритейлеров. Корпорация является также федеральным институтом инновационного развития, предоставляет поддержку высокотехнологичным инновационным субъектам МСП. При помощи «МСП лизинг», дочерней компании корпорации МСП, предприниматели получают доступ к лизинговому финансированию.